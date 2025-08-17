Tres detenidos por robar joyas en una casa de Orihuela tras sustraer las llaves del coche del propietario

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a tres hombres, de entre 31 y 38 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en vivienda y robo con fuerza en interior de vehículo.

Los arrestados perpetraron un robo en un domicilio del centro de la ciudad mientras el propietario realizaba unas compras en un centro comercial cercano. Según la investigación, los sospechosos siguieron a la víctima y, tras acceder a su vehículo copiando la frecuencia de apertura, se apoderaron de las llaves de la vivienda para cometer posteriormente el robo.

Investigación

La operación se puso en marcha tras la denuncia del propietario. El afectado relató que salió en coche desde su domicilio para acudir a un centro comercial y, al regresar, descubrió que su vivienda había sido asaltada.

Al no encontrar sus llaves al llegar a casa, pensó que podían haberse caído en el aparcamiento del centro comercial y se dirigió de nuevo hacia allí. En ese momento recibió un aviso de la central de alarmas que le alertaba del robo en su domicilio.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar y, junto con la víctima, comprobó el robo de numerosas joyas y varios relojes, todos ellos de alto valor económico.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que los tres hombres actuaron de manera organizada y con un claro reparto de funciones. Primero siguieron a la víctima desde su domicilio hasta el centro comercial. Una vez estacionó y abandonó el coche, accedieron a su interior utilizando un grabador de códigos para clonar la frecuencia de apertura.

De este modo, sustrajeron las llaves de la vivienda que el propietario llevaba en el vehículo y, acto seguido, acudieron al domicilio para cometer el robo mientras la víctima permanecía en el centro comercial.

Arresto en menos de 24 horas

Con la rápida recopilación de información y a la colaboración de las patrullas de seguridad ciudadana, en menos de 24 horas los agentes lograron acotar la zona en la que se movían los sospechosos. Finalmente localizaron el vehículo utilizado en los hechos y procedieron a detenerlos cuando salían de su domicilio.

Con autorización judicial, los agentes practicaron un registro en la vivienda de los detenidos. Allí recuperaron la totalidad de los objetos robados, además de incautar un dispositivo para clonar las frecuencias de los mandos de vehículos.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela tras la práctica de las diligencias policiales.