Detenido en Albatera por robar tarjetas de crédito y usarlas en un salón de juegos

Robaba tarjetas de crédito en el interior de vehículos y luego las usaba para apostar en salones de juego. Un modus operandi que usó hasta en cinco ocasiones hasta que ha sido apresado cuando trataba de salir de España. La Guardia Civil ha detenido en Albatera a un varón de 24 años de edad como presunto autor de tres de delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo, dos de hurto y cinco de estafa. La detención se produjo antes de que el sospechoso abandonara el país con destino a Marruecos, gracias a información recibida de manera anónima que permitió acelerar la actuación policial. La operación ha sido bautizada como RB 25.

La investigación se inició el pasado mes de junio, tras recibir la Guardia Civil unas diligencias que les remitió la Policía Local de Albatera, donde se les informaba de un incidente en un salón de juegos de la localidad. El gerente del establecimiento alertaba a los agentes de que había detectado que un cliente realizaba numerosos reintegros de idéntica cuantía –19 euros– a través del TPV del establecimiento.

Durante un cacheo superficial, los agentes localizaron en las suelas de las zapatillas del individuo dos tarjetas bancarias, de las que afirmó pertenecer a un amigo y cuyo código PIN decía desconocer.

A partir de este hecho, el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores inició las pesquisas que permitieron descubrir un patrón delictivo: el sospechoso presuntamente accedía a vehículos para sustraer tarjetas bancarias, que después utilizaba para realizar reintegros de pequeñas cantidades en un salón de apuestas de Albatera, aprovechando que, por su importe, el terminal no solicitaba código PIN.

Las víctimas ni se daban cuenta

Los investigadores identificaron un total de cinco perjudicados. En algunos casos, las víctimas ni siquiera se habían dado cuenta de la sustracción, ya que el presunto autor accedía a los vehículos sin forzar ninguna parte del mismo. Una de las tarjetas sustraídas pertenecía a la madre de un amigo del detenido, que fue sustraída del interior de su vivienda en un descuido familiar.

El sospechoso fue detenido en Albatera por una patrulla del Puesto Principal de Dolores. En el registro posterior, se le intervino una nueva tarjeta bancaria vinculada a otro posible perjudicado. La rápida actuación de los agentes permitió frustrar su intento de abandonar el territorio nacional, y puso fin a una serie de hechos delictivos que afectaron a varias personas que tenían relación con Albatera.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.