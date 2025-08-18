Detenido el jefe del comedor de un hotel de Benidorm por extorsionar a los trabajadores

Pagaban a su jefe hasta cien euros al mes para poder seguir trabajando. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm al responsable del comedor de un hotel de la ciudad turística, por extorsionar y acosar a otros empleados, ha informado la Comisaría Provincial. El sospechoso era el encargado de realizar las entrevistas de trabajo, por los que tenía capacidad para despedirles o no contratarles en caso de no plegarse a sus exigencias. Aunque en la mayoría de los casos, eran los propios empleados los que se marchaban voluntariamente al ver que les encomendaban tareas inasumibles, con horarios interminables si se negaban a pagar. El investigado es un varón de 43 años, que ya ha sido puesto a disposición judicial.

La investigación comenzó a raíz de que los agentes conocieran que en un hotel de la ciudad había un trabajador, que ejercía como maitre o jefe de comedor, y pedía ciertas cantidades de dinero a otros empleados por ser contratados. Posteriormente, les exigía una cantidad económica cada mes a cambio de encomendarles tareas más llevaderas y por mantenerlos en su puesto. Ante la posibilidad de que estuvieran llevándose a cabo delitos de extorsión y acoso laboral, los agentes hicieron gestiones para averiguar si hechos eran ciertos e identificar al presunto autor de los mismos.

Entrevistas de trabajo

Tras tomar declaración a uno de los trabajadores en activo del hotel, éste confirmó que había sido testigo de cómo un compañero había realizado varios pagos al investigado. También que éste fue acosado laboralmente tras dejar de abonarlos, teniendo finalmente que dejar el trabajo por el nivel de presión que comenzó a ejercer sobre él. El investigado se encargaba de realizar las entrevistas de trabajo a los futuros empleados y tenía poder para influir en la contratación o despido de los mismos. De esta manera, aprovechaba dicha circunstancia para solicitar dinero a algunos trabajadores que necesitaban urgentemente el trabajo debido a su situación económica.

Una de las exigencias era la del pago de 100 euros mensuales por seguir trabajando en el hotel, cantidad que abonaron durante algún tiempo varios empleados. Ante la negativa de seguir pagando, el investigado comenzó a presionarles laboralmente hasta que se despedían voluntariamente.

Los agentes tomaron declaración a otros ex trabajadores del hotel y que habían estado bajo sus órdenes. Estos ratificaron que, tras negarse a pagar la cantidad exigida por el investigado, tuvieron que despedirse voluntariamente. Los pagos se exigían con la promesa de colocarlos en buenos turnos y con tareas sencillas. En caso de no hacerlo, éste se dedicó a encomendarles tareas por las que no habían sido contratados, inasumibles por una sola persona. También sufrían horarios no ajustados a sus derechos y sin ningún tipo de rotación o libranza. Otros trabajadores se negaron a declarar ante la Policía Nacional por miedo a ser despedidos.

Finalmente, el investigado fue localizado por los agentes y detenido por la presunta comisión de los delitos de extorsión y acoso laboral.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm.