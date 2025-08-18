Fallece un conductor de 53 años en la carretera de Xaló a Alcalalí
La víctima ha sufrido una posible insuficiencia cardíaca antes de salirse su coche de la calzada
Un conductor de 53 años ha fallecido esta mañana al sufrir un posible infarto mientras circulaba con su vehículo por la carretera de Xaló a Alcalalí. Todo apunta a que el conductor ha quedado inconsciente a consecuencia de la insuficiencia cardíaca. De ahí que haya perdido el control del coche, que se ha salido de la vía.
El accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado una ambulancia del SAMU. El equipo médico le ha realizado al conductor las maniobras de RCP y de estabilización. Pero no ha habido respuesta. El conductor había fallecido. El CICU ha precisado que la autopsia revelará las causas concretas de la muerte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja
- El carnicero más famoso de Alicante se jubila
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- El Supremo confirma la absolución de 9 acusados en Alicante de defraudar más de un millón
- El Ayuntamiento de Alicante responsabiliza ahora al Gobierno de la práctica ilegal del “top manta”
- La provincia bate récords: Alicante registra su temperatura más alta en lo que va de año