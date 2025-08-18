Muere un hombre de 64 años en una piscina de Alicante

Un hombre de 64 años de edad ha muerto este lunes con síntomas de ahogamiento en la piscina de una urbanización de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Los servicios sanitarios han tratado de reanimarle, pero solo han podido confirmar su fallecimiento. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el hombre tenía problemas cardiacos, por lo que no se descarta que hubiera podido sufrir alguna crisis mientras estaba en el agua. De todos modos se trata de un extremo que deberá confirmar la autopsia.

El aviso de que había un hombre con síntomas de haber sufrido un ahogamiento ha entrado hacia las 12:50 horas de este lunes y hasta el recinto se ha trasladado una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico ha estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmomar y otras técnicas de estabilización, pero este no ha respondido. Los médicos le han acabado dando por fallecido. De todas maneras, la autopsia deberá confirmar ahora las causas del fallecimiento.

Piscinas privadas

Desde la Conselleria de Sanidad se recuerda que el ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en niños y niñas. Suele ocurrir en piscinas privadas y durante la sobremesa. El colectivo con más riesgo de sufrir un accidente acuático es el de menores de 4 años. Cuarenta segundos son suficientes para que se produzca un ahogamiento.

Durante la adolescencia se inician conductas de riesgo con juegos extremos e imprudencias como practicar apnea, saltos en altura o bañarse en lugares no vigilados de ríos, pantanos y zonas rocosas. Por este motivo, la mejor prevención es la vigilancia dentro y fuera del agua. Incluso en piscinas con socorrista.

En la población adulta la mayoría de ahogamientos se producen por el baño en solitario en el mar. De manera que ante un incidente es más difícil que alguien pueda socorrerte. Además, un simple mareo es suficiente para ahogarse en tan solo 40 centímetros de profundidad, por lo que una buena política de prevención es evitar bañarse a solas.

Entre los consejos de Sanidad para evitar el ahogamiento en piscinas se encuentra: