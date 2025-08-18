Tres detenidos en Alicante por una red de explotación sexual a mujeres y extorsión a clientes

La Policía Nacional ha desmantelado un piso prostíbulo en Alicantedonde, además de la explotación sexual de mujeres, se extorsionaba también a los clientes. Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano, mientras que los clientes recibían amenazas de violencia física y chantajes personales requiriéndoles desembolsos de hasta 3.000 euros. La mayoría de ellos contactaba respondiendo anuncios publicados en páginas web. Hay nueve personas detenidas en Albacete (5), Alicante (3) y Valencia (1), entre las que se encuentran los tres cabecillas de la red.

La provincia de Alicante ha sido escenario de una nueva investigación contra las redes de trata y explotación sexual. En este caso, las pesquisas se han extendido también a las vecinas provincias de Valencia y Albacete, siendo esta última donde estaban afincados los presuntos cabecillas de la trama. La investigación se inició a mediados de 2024, a raíz de varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional. Las comunicaciones advertían sobre la existencia de un piso prostíbulo en Alicante donde varias mujeres estarían siendo obligadas a ejercer la prostitución y, además, se señalaba que dicho inmueble funcionaba también como punto de venta de sustancias estupefacientes. Las investigaciones ha sido bautizadas como Operación Gorrión.

Pagos de hasta 3000 euros

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el entramado criminal se dedicaba de manera paralela a la extorsión de las personas que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales. La organización, bajo la amenaza de desvelar a su entorno más cercano la condición de consumidor de ese tipo de servicios, exigía pagos que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros. Las amenazas incluían agresiones físicas o incluso la muerte de ellos o sus familiares en caso de negarse al pago.

Los extorsionadores utilizaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta —mediante robos o extravíos—, lo que dificultaba gravemente la labor policial. Estas líneas eran dadas de baja inmediatamente después de su uso delictivo.

La operación ha culminado con la entrada y registro de un inmueble en la localidad de Albacete, donde residían los cabecillas de la red: dos hermanos y su madre, quien recepcionaba el dinero obtenido aunque no participaba directamente en las actividades ilícitas. La mayoría de las víctimas eran captadas en países sudamericanos y obligadas después a ejercer la prostitución en España. Concretamente, el piso estaba en Alicante.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. En este caso fue precisamente una de esta denuncia la que permitió actuar contra la organización.