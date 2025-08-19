Apresado por un atraco violento en un supermercado de Santa Pola

El cliente que estaba ataviado con una gorra y unas gafas de sol parecía uno más dentro del establecimiento, pero pronto sacó una pistola para exigir el dinero de la caja y, en pleno atraco, arrebató con violencia un collar a una de las clientas del establecimiento. La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un hombre acusado de cometer dos robos con violencia e intimidación en el interior de un supermercado de Santa Pola, según ha informado la Benemérita.

Un altercado violento que había causado una gran alarma social en el municipio y que ha quedado esclarecido en el marco de la conocida como Operación Diboca. Las pesquisas no están cerradas porque no se descarta que el sospechoso esté implicado en otros hechos delictivos similares, dado que cuenta con antecedentes por otros delitos contra el patrimonio. El sospechoso ha ingresado en prisión provisional comunicada sin fianza por orden judicial.

Durante el atraco, el ahora detenido se abalanzó sobre una de las clientas que estaba esperando su turno en la cola para pagar en caja y le arrancó con violencia un cordón y un colgante de oro. El tirón provocó lesiones a la víctima ante la violencia desplegada para arrebatarle el collar.

El sospechoso había accedido ocultando su rostro con una gorra y con gafas de sol. Una vez dentro, se comportó como si fuera un cliente más. Llegando pagando por un producto en caja. Fue ese el momento elegido para pasar a la acción.

Pistola

Seguidamente, extrajo un arma corta que llevaba oculta en la parte delantera del pantalón y apuntó a la cajera, exigiéndole que le diera el dinero que había en la caja. Mientras estaba intimidándola, una de las clientas empezó a colocar su compra junto a la caja. Las imágenes de seguridad muestran que, de repente, la mujer se da cuenta de lo que está pasando y cuando trata de apartarse, el atracador repara en ella y en el collar.

Entre tanto, la trabajadora del supermercado logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma antirrobo para alertar del atraco, pero no pudo evitar que el asaltante huyera del local con el botín.

La Guardia Civil inició de inmediato la investigación que, gracias a la colaboración ciudadana y a las descripciones aportadas por algunos de los testigos, pudo identificar al presunto autor, que ya contaba con antecedentes por otros delitos contra el patrimonio. Fue localizado y detenido en una vivienda abandonada de la localidad.

En el momento del arresto, pudieron ser recuperados el cordón y el colgante sustraídos mediante el tirón en uno de los robos. Estas alhajas habían sido vendidas en un establecimiento de compra-venta de oro de la localidad.

También se requisaron parte de la ropa utilizada y el arma empleada en el atraco, halladas por un senderista en la sierra de Santa Pola. Todo apunta a que el arrestado los habría abandonado allí para tratar de desvincularse del atraco. El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Elche, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza.

La investigación continúa abierta para determinar si el detenido podría estar implicado en otros hechos delictivos similares en la comarca.