Detenido en Alicante por traer desde Argelia pasaportes vírgenes para inmigrantes llegados en patera

Pasaportes vírgenes para que inmigrantes llegados en pateras puedan eludir la expulsión de España. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón de 56 años de edad por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. El detenido se encargaba de realizar viajes a Argelia para traer pasaportes de otros argelinos que habían llegado previamente en patera a España y estos documentos se usaban para regularizar su situación, ha informado la Comisaría Provincial. No llegaba en patera, sino que fue interceptado en el Puerto de Alicante cuando regresaba de Argelia de traer uno de esos pasaportes.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que personas de origen argelino residentes en España llevaban a su vuelta de Argelia, el pasaporte de personas que previamente habían entrado en Europa en patera. Este acto, que constituye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, se realizaba, previo pago de los familiares de la persona que había entrado irregularmente a Europa, por personas que residen legalmente en España.

Ese pasaporte como norma general, es nuevo y carece de sellos de entrada o salida. La finalidad de ese documento virgen para personas que hayan entrado previamente de forma irregular en territorio nacional es la de, en primer lugar, evitar que se identifique el país de origen. De esta forma, pueden eludir una posible expulsión, y posteriormente, solicitar, tras haber frenado ese trámite, el empadronamiento. De esta manera, inician los trámites de regularización y pueden acceder a las prestaciones sanitarias o ayudas sociales.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una investigación gracias a la que pudieron identificar a un varón que podría estar dedicándose a esta actividad. Con los avances de la investigación, se tuvo conocimiento de un reciente viaje del investigado a Argelia, por lo que esperaron a su vuelta para comprobar si se estaba dedicando a cometer este delito.

Detención

Cuando el investigado regresó a España a través del Puerto de Alicante, fue interceptado por los investigadores, donde le fue intervenido un pasaporte perteneciente a un argelino que había entrado previamente en España de forma irregular y 1.135 euros en efectivo. Se da la circunstancia de que el investigado no tenía ningún ingreso ni medio de vida conocido.

El sospechoso fue detenido en ese momento por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

La investigación policial continúa, por lo que no se descartan más detenciones de personas implicadas en estos hechos. Los agentes sospechan que el ahora detenido podría formar parte de una red mucho más amplia dedicada al transporte de inmigrantes a España.

La mayoría de las intervenciones policiales por el transporte de inmigrantes en patera a la provincia suelen centrarse en la identificación de las personas que se encargaron de manejar la embarcación desde Argelia hasta nuestras costas. Las últimas llegaron la semana pasada y en plena ola de calor. Habitualmente, suelen ser otro pasajero más que acceden a hacerse cargo del viaje a cambio de conseguir un precio más reducido. Tras la interceptación de uno de estos barcos precarios, la Policía suele interrogar a todos los pasajeros para conseguir que alguno de ellos delate al responsable del viaje. Un testimonio que permite su encarcelamiento y que el juicio se celebre unos pocos meses después. Esta investigación sube un poco más en el escalafón porque se ha arrestado a alguien que forma parte de la red que, una vez llegados a España, se encarga de darles cobertura para intentar regularizar si situación.

Un inmigrante llegado en patera de forma irregular queda en situación administrativa precaria. La investigación ha evidenciado que sus familiares pagan a alguien con residencia legal en España para que viaje a Argelia y traiga su pasaporte. Con ese documento limpio, el inmigrante puede ocultar su entrada irregular, dificultando su identificación como extranjero en situación ilegal. Después puede usarlo para evitar una orden de expulsión, ya que no hay constancia oficial de su llegada irregular; empadronarse en España, primer paso para iniciar un proceso de regularización; y acceder a servicios sanitarios o ayudas sociales.