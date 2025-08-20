Detenido en Almoradí por disparar al portero de un club de alterne de la Vega Baja

Un altercado que acabó a tiros. La Guardia Civilha detenido en Almoradí a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por disparar a un portero de un club de alterne de la Vega Baja, ha informado la Comandancia de Alicante. El disparo, efectuado a muy corta distancia, alcanzó a la víctima, de 41 años, en el abdomen y le causó lesiones muy graves que requirieron intervención quirúrgica de urgencia. El sospechoso, de quien inicialmente se sospechaba que podría haber huido a Murcia, ha podido ser localizado en otra población de la Vega Baja y ya se encuentra en prisión tras un mes de persecución por parte de las Fuerzas de Seguridad. Se le acusa de intento de asesinato.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, en concreto por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí, se inició la misma noche del 1 de julio, día en el que ocurrieron los hechos en el club Sala Luxx de San Isidro, situado en el polígono industrial La Granadina. Durante esa noche, el personal de seguridad tuvo que intervenir tras una disputa entre tres clientes y varios porteros, que acabaron expulsándoles del establecimiento. De acuerdo con las diligencias practicadas, el ahora detenido habría regresado al local horas después del altercado y, cuando la víctima le impidió nuevamente el acceso, efectuó el disparo y huyó del lugar en un vehículo. Desde el local se dio la voz de alarma e inmediatamente acudieron unidades tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local de San Isidro. La Guardia Civil recalca que de no haber recibido asistencia médica de urgencia esa misma noche, la víctima habría fallecido. La operación tuvo éxito y evolucionaba favorablemente de las heridas sufridas.

Investigaciones

Las primeras gestiones de los investigadores se centraron en obtener información y analizar el entorno de los implicados, con lo que se logró reducir el cerco sobre el sospechoso. En ese primer momento, se centraron en identificar a los clientes que habían sido expulsados del local esa noche. Una pista clave para ello fue el determinar cuál fue el coche usado por el fugitivo. De ese modo, pudieron averiguar que el vehículo usado para la huida pertenecía a un familiar del presunto autor material de los disparos. Con todos los datos obtenidos lograron identificar al autor del disparo. Conforme avanzó la investigación, los agentes lograron ubicar en la provincia de Murcia un domicilio en el que se podría encontrar escondido el sospechoso, practicando una entrada y registro con apoyo del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Barcelona. Al entrar, los investigadores comprobaron que el sospechoso había huido, continuando con las actuaciones operativas para su localización.

Finalmente, el día 30 de julio el presunto autor de los hechos, un hombre de 45 años, al que le constan diversos antecedentes, fue localizado y detenido en Almoradí, población ubicada a más de diez kilómetros de donde sucedieron los hechos. El sospechoso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela como presunto autor de un delito de intento de asesinato. El juzgado decretó su ingreso en prisión mientras se completa la investigación. Por el momento no se descarta que se le puedan imputar otros delitos, como la tenencia ilícita de armas en el caso de que no tuviera licencia para ello. Aunque la pistola no ha aparecido después del altercado, eso no impediría que se le pueda acusar de ese delito, tal y como ha ocurrido en otros hechos similares.