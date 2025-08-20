Tres detenidos en Alicante por un robo de película, distraían a la víctima con peluquería y balneario para apoderarse de 120.000 euros

Robo de película en Alicante. Los detalles parecen sacados de filmes como El Golpe o de Oceans Eleven. La Policía ha detenido a tres personas relacionadas con una inmobiliaria, acusadas de elaborar un sofisticado plan para apoderarse de 120.000 euros. La víctima era una mujer de 85 años que estaba en tratos con ellos para comprar una casa. Los sospechosos sabía que la víctima guardaba el dinero en su domicilio, así que para perpetrar el golpe la organizaban visitas a la peluquería y a un balneario para asegurarse de que tenían vía libre para ejecutar el golpe, según ha informado la Comisaría Provincial.

Los arrestados son dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 28 y los 57 años, y se les imputa un delito de robo con fuerza en una vivienda. Con una llave falsa, habrían accedido al domicilio y accedido a un botín de 120.000 euros en billetes de 200, que sustituyeron por recortes de papel, imitando los fajos originales. Para llevarlo a cabo, se aprovecharon de la situación de la víctima, que no contaba con apoyo social o de familiares cercanos.

La investigación se inició por los Grupos Policía judicial de la Brigada de Policía Judicial de Alicante y de la Comisaría Centro tras una denuncia presentada por la propia víctima, que descubrió el robo al comprobar el contenido del estuche donde guardaba el dinero. Aunque los paquetes de billetes conservaban la cinta exterior, dentro solo había recortes de papel del mismo tamaño que los billetes de curso legal.

La investigación desveló que los sospechosos estaban vinculados con una inmobiliaria de la ciudad, que habían establecido una relación de cercanía y confianza con la víctima, ganándose su confianza a través de ofrecimientos constantes para invitarla a la peluquería o acompañarla a otras actividades sociales. Aprovechando las pocas relaciones sociales que tenía la mujer, la invitaron a un viaje de dos días a un balneario fuera de la ciudad. La Policía señala que ese fue el momento en el que aprovecharon para perpetrar el robo.

Uno de los empleados de la inmobiliaria, que había asistido a la víctima para hacer gestiones relacionadas con la compra y reforma de una vivienda, accedió a la información sobre el dinero y a una copia de las llaves del domicilio. Este trabajador transmitió lo conocido a su jefe y administrador de la empresa.

El administrador fue el encargado de preparar los recortes de papel y ejecutar el robo en la vivienda. La madre del empleado que había asistido a la víctima, mucho más joven que esta, la invitó y acompañó al balneario durante dos días con el propósito de mantenerla alejada del domicilio. Un cuarto empleado, que trasladó a la víctima al balneario, no estaba al tanto del plan y fue utilizado sin saber que estaba siendo parte de una estrategia para un robo.

Imagen del dinero recuperado en la operación. / Información

El principal sospechoso fue detenido en un establecimiento hostelero de Alicante en el momento en que se disponía a entregar parte del dinero sustraído. En esa actuación se intervinieron 26.000 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama. Unas horas después fue arrestado el administrador de la inmobiliaria en la sede de la empresa. La última detenida fue localizada y detenida en otro punto de la ciudad de Alicante.

Durante la operación se realizaron cuatro registros: dos en domicilios particulares y otros dos en las oficinas de la inmobiliaria implicada. En el transcurso de esa intervención se intervino otro terminal telefónico de alta gama.

Dos de los detenidos, considerados los principales responsables intelectuales y materiales del hecho, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. La investigación sigue abierta para tratar de localizar el resto del dinero del robo.

Recomendaciones de la Policía

La Policía Nacional subraya la importancia de adoptar medidas de autoprotección, especialmente entre las personas mayores que viven solas o carecen de una red de apoyo cercana. A tal efecto, se recuerdan las siguientes recomendaciones:

• No entregar copias de llaves a personas ajenas al círculo familiar o sin garantías de confianza.

• Evitar comentar públicamente, incluso en círculos aparentemente seguros, la existencia de dinero u objetos de valor en el domicilio.

• Desconfiar de ofrecimientos desinteresados por parte de personas poco conocidas, especialmente si implican traslados, gestiones personales o acceso a la vivienda.

• Consultar siempre con familiares, vecinos o personal de confianza antes de realizar cambios en el domicilio, firmar documentos o entregar cantidades económicas.

• Solicitar siempre acreditación oficial a quienes se presenten como representantes de empresas, técnicos o profesionales que requieran acceso al hogar.

• Mantener una comunicación fluida con el entorno próximo: vecinos, familiares o profesionales de atención domiciliaria.

• Ante cualquier comportamiento sospechoso, contactar inmediatamente con la Policía Nacional a través del 091.

La colaboración ciudadana es esencial para la prevención de este tipo de delitos. La Policía Nacional recuerda que las denuncias y avisos pueden presentarse de forma presencial en cualquier comisaría o a través de los canales disponibles en la web oficial www.policia.es. Las comunicaciones pueden ser confidenciales y se tratan con máxima sensibilidad y discreción.