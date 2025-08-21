Aparatoso accidente entre tres vehícukos en la avenida de Dénia de Alicante

Un espectacular accidente de tráfico obligó a cortar carriles el pasado miércoles por la tarde en la avenida de Dénia de Alicante. En la colisión se vieron implicados un microcar y otros dos turismos que chocaron por causas que se están investigando, según indicaron fuentes de la Policía Local de Alicante. El conductor del microcar tuvo que ser excarcelado por los bomberos al quedar atrapado entre el amasijo de hierros al que quedó reducido el vehículo.

En la emergencia intervinieron cuatro unidades de policía, una de judicial de tráfico, así como una unidad de la policía local de Sant Joan para colaborar en el corte de tráfico, tres unidades de Bomberos, una ambulancia de samu y un soporte vital básico, así como el servicio de limpieza viaria para despejar los restos del siniestro de la vía. Mientras se intervino en la emergencia, se registraron retenciones de tráfico.