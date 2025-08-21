Arde una vivienda en la zona del cementerio de Alicante

La primera planta de una vivienda ubicada en la zona del Cementerio de Alicante quedó calcinada por las llamas, en un incendio registrado el miércoles por la tarde en el que no hubo que lamentar daños personales, informaron fuentes de la Policía Local. El incendio se produjo en vivienda situada en la calle San José de Calasanz. Como consecuencia de las llamas, cuyas causas se están investigando, quedó calcinada la primera planta del inmueble.

Al lugar de los hechos acudieron tres unidades de Policía Local, una de Policía Nacional, y otras dos de Bomberos. Los agentes policiales se encargaron de realizar cordón de seguridad, dada la afluencia de público en el lugar. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que los ánimos estaban muy caldeados, hecho que dificultó la intervención de los equipos de emergencia.