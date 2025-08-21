Desmantelada una plantación de marihuana en Pinoso

Agentes de la Guardia Civilhan desmantelado una plantación de marihuana en Pinoso que estaba gestionada por una pareja, según ha informado la Comandancia de Alicante. La operación se ha llevado a cabo en el marco de los servicios establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas. Los detenidos son un hombre y una mujer, ambos de 35 años y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Las investigaciones se iniciaron desde el Puesto de la Guardia Civil de Pinoso, tras obtener información de que en las inmediaciones de una vivienda del término municipal se estaban llevando a cabo ventas al menudeo de sustancias estupefacientes. Con la finalidad de identificar y detener a los responsables, se puso en marcha la operación Belai.

En una primera fase, los agentes lograron identificar la vivienda desde la que se realizaban las ventas, así como a sus moradores. Durante las vigilancias, se constató la existencia de un enganche ilegal de electricidad, oculto a través del tejado de la vivienda, lo que reforzó las sospechas de la actividad ilícita.

Registro

El pasado mes de julio, una vez reunidos los indicios suficientes, se procedió a realizar un registro domiciliario, en el que participaron efectivos del Área de Investigación del Puesto de Sax y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante.

Imagen de las armas de aire comprimido intervenidas en la operación. / Información

En el interior de la vivienda, los agentes intervinieron 35,7 gramos de cocaína, 31 plantas de marihuana, 528 gramos de cogollos de marihuana, 1.925 gramos de picadura de marihuana, material utilizado para el pesaje y la manipulación de la droga, 140 euros en efectivo, cuatro armas de aire comprimido y un patinete eléctrico. Además, se incautó cierta documentación con anotaciones de ventas de droga, la cual está siendo analizada por los agentes.

Tras la detención de ambos en el registro, la pareja fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Novelda, que decretó el ingreso en prisión de ambos.