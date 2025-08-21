Dos detenidos por siete robos con violencia en Elda en menos de trece horas

Siete robos con violencia en las calles de Eldaen menos de trece horas. Los delincuentes habrían actuado con un alto grado de violencia para arrebatar el bolso a sus víctimas, todas ellas mujeres y especialmente de edades avanzadas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad a dos varones de 26 y 28 años, por esta oleada de asaltos callejeros, ha informado la Comisaría Provincial. Ante la gravedad de los hechos, un juzgado de Elda ha acordado la prisión provisional para ambos.

La investigación se inició tras tener los agentes conocimiento de la sucesión de diversos robos con violenciacometidos en un mismo día y en un intervalo corto de tiempo. En todos ellos, los autores habían empleado una violencia extrema hacia sus víctimas con el fin de arrebatarles el bolso que portaban. En su gran mayoría, eran mujeres de edades avanzadas, entre 79 y 85 años, para eliminar cualquier posibilidad de defensa de unas víctimas que presentan un mayor grado de vulnerabilidad. Aunque no eran las únicas asaltadas, también ha habido otras denuncias de jóvenes de 21 y 24 años. A fin de apoderarse de sus pertenencias no dudaban en utilizar la violencia ante cualquier atisbo de resistencia y vencer los forcejeos.

Con toda la información recabada, los investigadores pudieron determinar que los presuntos autores eran un grupo de al menos dos varones que podían estar actuando de manera coordinada y planificada.

Por ello se estableció un dispositivo de seguridad para cercar e identificar a los presuntos autores de los robos, dando rápidamente su resultado, ya que en apenas unas horas los agentes consiguieron localizar y detener a dos varones que estaban relacionados con los hechos.

Objetos recuperados

La rápida intervención de los agentes de las diversas unidades de Policía Nacional, consiguió frenar la actuación de los detenidos, puesto que en un intervalo de unas 13 horas llegaron a cometer hasta siete delitos de robo con violencia, llegando a ocasionar en alguna de las víctimas lesiones tras el forcejeo.

La investigación llevada a cabo pudo relacionar la autoría de los detenidos con los delitos imputados, ya que se pudieron recuperar parte de los objetos arrebatados a las víctimas y posteriormente les fueron devueltos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda, decretándose el ingreso en prisión para ambos detenidos.