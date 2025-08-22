El olor delata una plantación de marihuana en Pedreguer

El fuerte olor a marihuana delató un cultivo ilegal en Pedreguer. El responsable adujo a los agentes de la Guardia Civilque se dedicaba al cultivo de romero y lavanda, pero sus explicaciones no les convencieron. La operación se ha llevado a cabo en el marco de los servicios establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas. En ella, se ha desmantelado una instalación de cultivo intensivo de marihuana ubicada en una vivienda de Pedreguer y ha investigado a su propietario por un delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan al mes de junio, cuando una patrulla de la Guardia Civil identificó a un vecino de Pedreguer de 46 años que circulaba con su vehículo. Durante la intervención, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del coche. El conductor alegó inicialmente que se dedicaba al cultivo de romero y lavanda, y posteriormente aseguró estar vinculado al cannabidiol (CBD), aunque no presentó en ningún momento autorización alguna que acreditase tal actividad, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Tras diversas gestiones y vigilancias discretas sobre su domicilio, ubicado en la partida de Alfas, los investigadores pudieron constatar la presencia reiterada de olor a marihuana en la zona. Una vez confirmadas las sospechas, en el mes de julio con el apoyo de la Policía Local de Pedreguer se procedió al registro de la vivienda, donde se encontraba el investigado.

Registro

En la planta superior de la casa se localizaron dos habitaciones habilitadas como cultivo indoor, equipadas con sistemas de iluminación LED de alta intensidad, deshumidificadores, aire acondicionado y extractores. En ellas crecían 45 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

En la planta inferior, el propio investigado condujo a los agentes hasta un armario cerrado en el que almacenaba 28 tarros herméticos con cogollos secos de marihuana, 30 bolsas de plástico con cogollos listos para su distribución, gran cantidad de bolsas individuales etiquetadas con distintas variedades de cannabis, así como una vinoteca destinada a la conservación de semillas y diversos útiles de pesaje y manipulación.

En total, la sustancia intervenida ascendió a 2.500 gramos netos de marihuana, cantidad muy superior a la destinada al autoconsumo. El modo de conservación, el etiquetado individualizado, la diversidad de variedades y los materiales para el fraccionamiento y distribución constituían claros indicios de un punto de venta de droga.

Por estos hechos, el propietario de la vivienda fue investigado por un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana y tráfico de drogas. Las diligencias instruidas y el material intervenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Denia.