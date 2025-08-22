Rescatan una patera con 16 migrantes frente a la costa de Alicante

Una nueva patera ha sido interceptada frente a la costa de Alicante a última hora de la tarde de este viernes, según ha confirmado este diario en fuentes de Cruz Roja y Salvamento Marítimo. La embarcación precaria venía con 16 migrantes subharianos a bordo, entre ellos mujeres y niños. Entre ellos había diez hombres, cuatro mujeres y otros dos niños menores. La patera ha sido avistada a ochenta kilómetros de la costa de Alicante y auxiliada por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Leo.

Los tripulantes aseguraron haber pasado un largo tiempo a la deriva. Muchos de ellos presentaban quemaduras y síntomas de deshidratación por el tiempo pasado al sol. La embarcación se está encargando de trasladarles al Puerto de Alicante donde, como es habitual en estos casos, está habilitada una carpa por parte de Cruz Roja para prestarles auxilio humanitario.

Baleares

Este viernes ha sido una jornada en la que se han localizado otras pateras en el Mediterráneo. En total, otros 29 migrantes ilegales han llegado este viernes en una patera a la playa mallorquina de Es Caragol, en el municipio de Santanyí, ha informado Efe citando a la Delegación del Gobierno balear.

La arribada de la pequeña embarcación ha tenido lugar a las 8.30 horas y hasta el lugar se han desplazado miembros de la Guardia Civil de Santanyí y Campos.

En lo que va de año un total de 254 embarcaciones han arribado a las costas de Baleares con 4.777 migrantes, de acuerdo con el recuento de EFE a partir de las cifras de la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2024, arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.