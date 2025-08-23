Los bomberos rescatan a un hombre indispuesto en la ruta de la Cova Tallada

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron este domingo a un hombre de 38 años que sufrió una posible bajada de azúcar mientras realizaba la ruta de la Cova Tallada, lo que le dejó sin fuerzas para continuar la marcha.

El aviso se recibió a las 13:18 horas y, dada la accesibilidad del terreno, los bomberos pudieron llegar caminando por la senda tras aproximarse con vehículos terrestres. El senderista fue atendido y trasladado hasta una unidad SAMU desplazada al lugar, donde recibió asistencia sanitaria.

En la intervención participaron una unidad de mando y jefatura (UMJ) y un furgón de salvamentos varios (FSV) con un cabo y tres bomberos del parque de Dénia. La operación concluyó a las 14:08 horas.

El afectado no sufrió heridas, según confirmaron fuentes del dispositivo.