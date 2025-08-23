La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento

La Guardia Civil ha detenido a un médico de 49 años acusado de grabar en secreto a pacientes durante reconocimientos médicos en el centro sanitario donde trabajaba. El facultativo, sin antecedentes por hechos similares, está investigado por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La investigación comenzó a principios de julio tras la denuncia anónima de un trabajador, que aseguró haber visto cómo el médico utilizaba un dispositivo de grabación camuflado en una llave de vehículo para registrar imágenes de una paciente.

Momento de la detención del facultativo que utilizaba cámaras espía para grabar a pacientes. / INFORMACIÓN

Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan asumió la investigación y puso en marcha una operación policial con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y detener al responsable.

Cinco cámaras espía

El pasado 11 de agosto, los agentes procedieron a la detención del médico cuando acudía a su lugar de trabajo, interviniéndole en ese momento dos dispositivos tipo espía, también con apariencia de llaves de vehículos y preparados para la captación de imágenes.

Posteriormente, se practicó un registro en su domicilio, donde se incautaron tres nuevos dispositivos de grabación de características similares y abundante material informático. Todo el contenido está siendo analizado con el objetivo de identificar a posibles víctimas.

Hasta tres años de grabaciones

Hasta el momento se han localizado dos víctimas, aunque los investigadores no descartan que el número sea mayor, ya que existen indicios de que el detenido podría haber estado cometiendo estos hechos durante al menos tres años.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que ordenó su libertad con medidas cautelares mientras continúa la investigación.