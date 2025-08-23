La Policía detiene en Alicante a un fugitivo buscado en Argelia por secuestro
Una patrulla de seguridad ciudadana identifica al prófugo, con orden internacional de detención desde 2013, en un local de ocio nocturno de la capital provincial
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 47 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OID) emitida por las autoridades de Argelia en 2013 por un delito de secuestro.
El arresto se produjo en un local de ocio nocturno, donde una patrulla realizaba un control de sustancias estupefacientes. Al ser identificado, el individuo no portaba documentación, por lo que sus datos fueron verificados en las bases policiales, confirmando que se trataba de un fugitivo internacional.
Una década prófugo
Sobre el prófugo pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Argelia desde octubre del año 2013 por un delito de secuestro.
Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde se practicaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de los trámites para su extradición a Argelia
