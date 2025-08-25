Agreden a dos funcionarios en Fontcalent durante una pelea en un módulo de presos peligrosos

Dos funcionarios de la prisión de Fontcalent resultaron heridos el pasado viernes, 22 de agosto, tras intervenir en una pelea entre reclusos en el módulo donde se encuentran los internos más conflictivos del centro penitenciario. Según ha denunciado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), uno de los presos se encaró con los trabajadores “con gran agresividad”, propinándoles puñetazos, patadas y cabezazos.

Los funcionarios consiguieron reducir al interno gracias a “su experiencia y profesionalidad”, logrando controlar finalmente la situación. Tras una primera asistencia en la enfermería de la cárcel, ambos tuvieron que ser trasladados a Urgencias hospitalarias para recibir atención médica.

Se trata del tercer episodio de este tipo ocurrido en lo que va de mes en Fontcalent. TAMPM reclama a la Dirección del centro penitenciario que el preso implicado sea trasladado a otra cárcel y que se le aplique el régimen de primer grado, reservado a internos especialmente peligrosos.

El sindicato denuncia que las agresiones se producen en un contexto de “masificación y falta de medios”. La prisión de Alicante supera los 1.000 reclusos, con unas instalaciones que califican de “insuficientes y deterioradas”, mientras que la plantilla no se ha reforzado pese a la apertura de tres nuevos servicios.

“Son reivindicaciones históricas que no serán escuchadas hasta que no ocurra una fatalidad”, lamenta la organización sindical, que asegura que los trabajadores se sienten “abandonados institucionalmente” y sin respaldo por parte del Ministerio del Interior.

Denuncia de abandono institucional

TAMPM critica también el actual Protocolo de agresiones a funcionarios de prisiones, que considera más orientado a “fiscalizar a los profesionales” que a protegerlos. Asegura además que la normativa ni siquiera contempla la creciente problemática de las agresiones sexuales y sexistas a las trabajadoras del sector.

“El problema es cada vez más grave: más agresiones que nunca en 2025, ausencia de consecuencias para los internos y nulo reconocimiento a la labor de los funcionarios”, subraya el sindicato, que responsabiliza directamente a Instituciones Penitenciarias y al ministro Fernando Grande-Marlaska de “mirar para otro lado” ante una realidad que, afirman, se repite mes tras mes en las cárceles españolas.