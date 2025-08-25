Cae un grupo en Alicante que pagaba champán de lujo y coches con billetes falsos

Botellas de champán a 850 euros y coches. Estos fueron algunas de las compras que los miembros de un entramado realizaron en Alicante con billetes falsos. Unas falsificaciones de gran calidad y que el propio Banco de España considera como peligrosa por ser muy difíciles de distinguir de los auténticos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a tres varones, de entre 22 y 26 años de edad, por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación de moneda. La operación se desencadenó después de que los investigados trataran de pagar una botella de champán de lujo en una zona de ocio de Alicante utilizando billetes falsos.

La investigación policial tuvo su inicio con una intervención de agentes de la Policía Nacional en una zona de ocio de Alicante, en la que detuvieron por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación de moneda a un varón tras haber intentado pagar una botella de champán valorada en 850 euros con billetes falsificados. Los agentes intervinieron al detenido un total de 18 billetes de 50 euros que a simple vista contaban con todas las medidas de seguridad, pero que tras ser analizados detenidamente los agentes comprobaron que algunos de los billetes compartían entre ellos la misma numeración, lo que era síntoma claro de que estaban ante billetes falsificados.

Además, el responsable del establecimiento entregó otro billete de 50 euros a los agentes que compartía numeración con algunos de los billetes intervenidos.

A raíz de esta primera detención, los agentes comenzaron una investigación en la que en primer lugar se confirmó la falsedad de dichos billetes tras ser analizados por los especialistas de la BIBE (Brigada de Investigación del Banco de España), siendo considerados los billetes como una falsificación peligrosa por estos especialistas por la calidad de los mismos. Los especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España calificaron los billetes intervenidos como una “falsificación peligrosa”, un término que se utiliza cuando las imitaciones presentan tal nivel de detalle que sólo pueden descubrirse mediante un examen exhaustivo. Este tipo de copias son especialmente dañinas porque resultan casi indistinguibles a simple vista, lo que multiplica el riesgo de que circulen con normalidad y afecten tanto a ciudadanos como a establecimientos.

Compra de un coche

Posteriormente, los agentes realizaron diversas comprobaciones con el objetivo de averiguar si el detenido u otros implicados habían utilizado más billetes en la zona. Así se identificó a otro varón que acompañaba al detenido en el momento de los hechos y que pidió a este que le diera la cartera donde guardaba los billetes falsos para evitar que fueran descubiertos por los agentes cuando procedieron a su detención. Finalmente, el segundo varón fue también detenido por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad de moneda.

Durante la investigación los agentes identificaron a un tercer implicado en los hechos, un varón que había comprado un vehículo al segundo detenido y le había pagado con 1.000 euros en billetes falsos de 50 euros, billetes que éste, junto con el primer detenido, habrían utilizado para pagar bebidas alcohólicas en una zona de ocio de Alicante. Finalmente, este tercer implicado fue localizado y detenido.

Los arrestados han pasado a disposición del juzgado de guardia, mientras prosiguen las investigaciones para tratar de localizar el origen de los billetes falsificados.