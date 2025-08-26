Cae en Torrevieja una red dedicada a estafa y extorsiones mediante transferencias falsas
La Guardia Civil da por esclarecidos diez hechos delictivos con un perjuicio económico de 8.200 euros
La Guardia Civil ha desmantelado en Torrevieja un grupo dedicado a estafas, extorsión, apropiaciones indebidas y amenazas, ha informado la Comandancia de Alicante. La operación, bautizada como “Cricar”, se ha saldado con el arresto del presunto cerebro y con otras cuatro personas investigadas por su presunta participación. La investigación ha permitido esclarecer 10 hechos y cuantificar un perjuicio económico de 8.200 euros.
Las pesquisas se iniciaron el 10 de diciembre de 2024, a raíz de una denuncia que, en un primer momento, apuntaba a una posible apropiación indebida. Las averiguaciones del Área de Investigación de Torrevieja revelaron un entramado organizado con roles perfectamente diferenciados: una persona captaba a la víctima, se ganaba su confianza simulando solvencia y mostrando comprobantes de transferencia que nunca llegaban a abonarse; a partir de ahí, y con excusas sucesivas, se les exigía envíos periódicos de dinero a cuentas facilitadas por la red. Cuando la víctima se negaba a continuar, recibía una serie de amenazas, incluso contra familiares, con el fin de forzar nuevos pagos. Finalmente, el dinero era repartido o desviado a cuentas de terceras personas vinculadas al grupo.
Tras el análisis de la documentación aportada por la víctima y recabada por los investigadores, los agentes lograron identificar a los implicados, consiguiendo delimitar los roles y reconstruir el circuito de desvío de fondos hacia terceras personas vinculadas al entramado.
El principal sospechoso, un hombre de 27 años, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, que decreto su puesta en libertad provisional. Las otras cuatro personas, tres hombres de entre 24 y 43 años y una mujer de 27 años, han quedado investigadas y a disposición del mismo juzgado.
A todos ellos se les atribuyen, en distinto grado de participación, los delitos de estafa, extorsión, amenazas, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal.
Recomendaciones de la Guardia Civil
Desde la Guardia Civil se aconseja seguir las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de estafas:
• No envíes dinero por adelantado ni por presión de supuestas “urgencias”.
• Desconfía de justificantes de pago o transferencias que no consten efectivamente abonadas en tu cuenta.
• Nunca compartas claves, códigos de un solo uso ni datos de banca online por teléfono, mensajería o email.
• Verifica siempre con tu entidad bancaria por canales oficiales si recibes comunicaciones o instrucciones inusuales.
• Si detectas cargos no autorizados en tu tarjeta o medio de pago, puedes presentar denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.
• Si has sufrido extorsión, amenazas o el autor es conocido/identificable, acude lo antes posible al Puesto de la Guardia Civil más cercano o llama al 062.
