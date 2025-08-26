La puerta de la discordia en el atropello mortal de El Moralet de Alicante

Una puerta corredera que cerraba el camino a una servidumbre de paso estuvo detrás de la discusión que acabó con un atropello mortal en la partida rural de El Moralet. Cada vez que un vecino entraba o salía del camino debía abrir la puerta, lo que implicaba que, mientras permanecía abierta, atravesaba parte de la finca del vecino fallecido. La víctima había recriminado a su vecino David que siempre se dejaba la puerta abierta, una disputa que acabó en tragedia. Edwin fue embestido por la furgoneta que conducía David y murió de manera casi inmediata, a los 37 años de edad.

El atropello mortal ocurrió el pasado viernes por la tarde en El Moralet de Alicante, en un momento en que los vecinos se encontraban en los festejos con las vaquillas. El conductor, de 44 años, fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio y desde el lunes está en prisión. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa del fallecido muestran que la puerta corredera se había salido de los raíles y es en el momento en que Edwin sale al exterior para poder cerrarla, cuando es arrollado. Fue el momento en que cristalizaron más de tres años de enfrentamientos mutuos, con denuncias cruzadas en los juzgados.

Antecedentes

La tensión fue fraguándose poco a poco hasta llegar a un punto sin retorno. "Edwin creía haber cumplido un sueño cuando compró esta casa hace tres años", aseguró a este diario Leonel, uno de sus amigos íntimos. En ella vivía con sus padres y un sobrino y era Edwin quien se encargaba de sacar la familia adelante. "Desde el principio, no fue bien recibido por sus vecinos", pero el conflicto fue creciendo cuando "Edwin descubrió que la finca que había comprado era mucho mayor de lo que figuraba en los papeles" y así empezó un enfrentamiento a cuenta del deslinde entre las dos fincas, precisamente en los terrenos junto a los que se encontraba ese camino de servidumbre de paso y por el que el vecino accedía a su vivienda. Hubo hasta cuatro denuncias por la vía penal que acabaron cerradas, documentación que la familia del fallecido aportará al juzgado, donde se ha personado como acusación particular a través de los abogados, Iván Rodríguez Lorente y Gregorio Gotusso Fantino.

Una cámara de seguridad graba el atropello mortal de un hombre por su vecino en una partida rural de Alicante / INFORMACIÓN

"Nos han dicho de todo desde que hemos venido aquí. Que poco menos que Edwin era un traficante porque se compró un coche deportivo, pero vamos a limpiar su nombre y a pedir que se haga Justicia", aseguró. Entre los allegados de la víctima hay indignación por las circunstancias en las que se produjo el atropello. En los primeros momentos, una vez ya había muerto Edwin arrollado, y mientras el vecindario se encontraba en el espectáculo de las vaquillas, empezaron a circular mensajes de WhatsApp insinuando que se estaban produciendo varios robos, unos rumores que desde el entorno de la víctima interpretan como un intento de criminalizarlo después de su muerte. También indigna a los familiares que el detenido tardó hasta 20 minutos en avisar al 112 para comunicar el atropello. Fran, cuñado del fallecido, asegura que en ese tiempo quizá podrían haber hecho algo por él.

Móvil grabando

Pero sobre todo, la incógnita es qué pudo pasar con el teléfono del fallecido, ya que este se encontraba grabando en el momento del atropello. "Como siempre le estaba denunciando por amenazas, Edwin cada vez que hablaba con él iba grabando para que quedara constancia de lo que se decía en esas conversaciones", aseguró. El móvil ha podido ser desbloqueado y se encuentra a disposición del juzgado, a la espera de que se haga un volcado de su información y comprobar si esas imágenes se conservan o han podido ser borradas. Pero para analizarlas es necesario que haya autorización judicial.

Un amigo del fallecido muestra el impacto causado en la puerta por el atropello. / ALEX DOMINGUEZ

Sin embargo, el encarcelamiento del vecino parece que no ha servido para mitigar los ánimos y la tensión sigue creciendo. Inés, tía de la víctima, aseguró a este diario, que "David se había obsesionado con Edwin y al final ha perdido los papeles". En este sentido, añadió que los padres están destrozados y tienen miedo de salir a la calle.

Del mismo modo, la familia del detenido también está devastada por lo ocurrido, pero también asegura sentirse atemorizada. El lunes presentó denuncia por coacciones contra el entorno del fallecido, después de que ambas familias mantuvieran un altercado en los juzgados. Ellos sostienen que lo ocurrido fue un accidente, que fue la primera versión que David dio a los agentes de la Guardia Civil que le tomaron declaración. Se equivocó de marcha, aseguró. Aunque en el momento en que llamó al 112 para pedir la ambulancia, manifestó que se le había ido la cabeza. Contradicción que unida a las imágenes de las cámaras de seguridad, ponen en entredicho ese testimonio. Ante el juez optó por acogerse a su derecho a no declarar. El lunes, con el presunto agresor en prisión, numerosos allegados fueron al domicilio de Edwin y la indignación fue en aumento. Aunque las posturas entre ambos bandos parecen irreconciliables, todos admiten que el suceso ha arruinado las vidas de las dos familias.