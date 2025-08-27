Cae una red que operaba en Alicante con una flota propia de 15 lanchas rápidas para transportar inmigrantes
La operación se salda con catorce detenidos en la provincia, así como Almería, Murcia, y Sevilla
Efectivos de la Guardia Civil han desmantelado a una organización que contaba con una flota de quince embarcaciones rápidas, encargada del transporte de inmigrantes desde Argelia a la costa mediterránea. La operación se ha desarrollado conjuntamente en las provincias de Almería, Alicante, Sevilla y Murcia. La organización se encargaba de hacer acopio de embarcaciones de alta velocidad y de combustible para hacer viajes por mar en los que transportar migrantes. La Guardia Civil, en la denominada operación “Nautilita”, ha detenido a catorce personas e investigado a otras ocho pertenecientes a una organización criminal dedicada a favorecer la migración irregular entre Argelia y España.
Se han realizado ocho registros en las localidades de Almería, Níjar, Tabernas, Espartinas (Sevilla) y en la provincia de Alicante, en los que se han intervenido quince embarcaciones neumáticas de entre 7,5 y 8 metros, provistas de motores de gran cilindrada (entre 200 y 425 cv), dos moldes de cascos de embarcaciones (de ocho y catorce metros respectivamente), otros tres motores de 300 cv, dos armas de fuego cortas, 133 garrafas de gasolina y 68.115 euros en efectivo.
La operación se inició en mayo del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaba realizando labores especializadas que iban desde el acopio de combustible, adquisición de embarcaciones de alta velocidad y motores para las mismas, además de poseer un entramado financiero capaz de apoyar la actividad delictiva relacionada con la logística y operativa de la organización criminal.
Cobro de hasta 7.000 euros por migrante
Asimismo, los agentes constataron que la organización criminal llegó a invertir más de un millón de euros para la adquisición y fabricación de embarcaciones de alta velocidad, las denominadas Go Fast. Para ellos, utilizaban un entramado de empresas establecidas en Francia, que introducía desde Argelia los beneficios obtenidos de las actividades ilícitas, ya que llegaban a cobrar hasta 7.000 euros por migrante irregular introducido en España.
La organización criminal tenía unos roles perfectamente definidos en diferentes facciones, con la existencia de patrocinadores, financiadores, intermediarios y conseguidores, así como facilitadores del sector náutico e integrantes dedicados a la logística y cobertura. Asimismo, canalizaban las operaciones que realizaban lo que conllevaba fuertes inversiones a través de las empresas instrumentales de origen francés y “hawaladares”. De esta forma, por medio de los diferentes perfiles de la organización y en colaboración con náuticas y astilleros, especializados en la comercialización y fabricación de embarcaciones, proveían a la organización de la logística necesaria para realizar las travesías marítimas de los migrantes, suponiendo un riesgo grave para su vida.
La operación ha contado con la colaboración de Europol y cuerpos policiales europeos como la Gendarmería Nacional Francesa y el cuerpo de Carabinieri de Italia.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de Pertenencia a Organización Criminal, Blanqueo de Capitales, Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular, Contrabando y Tenencia Ilícita de Armas.
Condenado a tres años de cárcel el patrón de una patera
La Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión al patrón de una patera que fue interceptada el pasado 28 de noviembre en aguas próximas al puerto alicantino. La sentencia, dictada tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes durante un juicio celebrado el pasado julio, declara al acusado, que carecía de título que acreditase sus conocimientos para el gobierno de embarcaciones, autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El tribunal ve probado que el patrón, puesto de acuerdo con personas desconocidas y a cambio de un beneficio económico, zarpó el 25 de noviembre de 2024 al mando de una patera de entre cinco y seis metros de eslora, con motor fueraborda y sin equipos de seguridad de salvamento, desde la zona costera Tipaza, en Argelia, hacia España.
A bordo iban otras 12 personas, todas ellas varones, inmigrantes que habían pagado para hacer el trayecto antes de embarcar a personas no identificadas cantidades en dinares argelinos que equivalen a unos 2.000 euros.
La patera quedó a la deriva y, tras ser localizada el 28 de noviembre por un barco pesquero en aguas próximas al puerto de Alicante, sus ocupantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo.
De acuerdo con la sentencia, la travesía, de tres días de duración y de unas 168 millas náuticas de longitud, generó “una situación de peligro para la vida e integridad física” de los ocupantes hasta que se produjo su rescate, pues se produjo en “circunstancias de navegación con fuerte oleaje, en condiciones de hacinamiento, careciendo de unas condiciones mínimas de seguridad”.
