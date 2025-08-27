Denuncia una agresión de su marido en Elda y acaba detenida por robo

Un caso de violencia machista denunciado por una mujer ha finalizado con la detención de ella y de su marido. Según confirmaron a este diario fuentes policiales, los hechos han ocurrido en Elda después de que la víctima pidiese ayuda por teléfono mientras se encontraba llorando en el interior de un coche. Aseguró que su marido la estaba agrediendo en ese momento y que tenía mucho miedo.

Entre sollozos, explicó que estaba dentro de un coche y que su marido la estaba agrediendo en ese momento, por lo que pedía auxilio inmediato porque tenía “mucho miedo”. Sin embargo, la patrulla de la Policía Nacional que acudió al barrio de La Estación a prestarle auxilio a la víctima descubrió que el coche estaba implicado en otro robo con fuerza. Precisamente en su interior hallaron objetos robados de otro automóvil, circunstancia por la que se abrió otra línea de investigación.

Finalmente, la Policía Local procedió a la detención del hombre por los presuntos delitos de violencia machista y robo; mientras que la Policía Nacional la detuvo a ella también por un presunto delito de robo. Ambos han pasado a disposición judicial del juzgado de guardia en Elda.