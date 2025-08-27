Detenida por estafar 4.500 euros a la gerente de un estudio de tatuajes en Elche

Agentes de la Policía Nacional, han detenido en Elche, a una mujer de 30 años, por presunta estafa, al aprovechar una relación de confianza establecida con la regente de un negocio de tatuajes, para solicitarle transferencias por un valor de 4.500 euros, aduciendo que su cuenta había sido bloqueada por Hacienda debido a una supuesta deuda pendiente.

Los hechos fueron denunciados por la gerente de un estudio de tatuajes, quien manifestó haber sido estafada por una clienta a la que había hecho dos trabajos de tatuaje y con la que había establecido una relación de confianza, motivada por el hecho de que su clienta le dijo haber sido víctima de violencia de género, lo que hizo que la relación fuera más profunda.

Así pues, una vez generada la suficiente confianza, la víctima, que se encontraba de viaje fuera de España, recibió una llamada de su clienta manifestándole que su cuenta bancaria había sido bloqueada por Hacienda, debido a una deuda por importe de 780 euros, a pesar de tener un saldo positivo de 156.000 euros, por lo que necesitaba una transferencia por tal cantidad para poder pagar esa deuda y que le desbloqueasen la cuenta, prometiéndole que se lo devolvería en cuanto esto ocurriera.

La clienta, además de lo mencionado, le envió una captura de pantalla del saldo de su cuenta, en la que aparecía la cantidad mencionada, por lo que la víctima confió en el relato y le hizo una transferencia por la cantidad solicitada.

Siete transferencias

Sin embargo, tras esta primera operación, le volvió a requerir una segunda transferencia, a la que siguieron otras tantas, llegando hasta un total de siete transferencias por un montante total de 4.500 euros, a lo que se sumaba uno de los trabajos de tatuaje que no le había llegado a pagar, por valor de 650 euros.

La víctima, constantemente recibía mensajes de la clienta diciéndole que le iba a devolver todo el dinero en cuanto le desbloqueasen la cuenta y que incluso le daría una propina por las molestias, enviándole en una ocasión un falso justificante de transferencia por un importe de 5.150 euros que dijo haberle hecho para saldar toda la deuda.

Finalmente, la perjudicada, viendo que sólo recibía evasivas y falsas promesas de pago, decidió interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en Elche, cuya investigación concluyó con la localización y detención de la autora de los hechos, como presunta responsable de un delito de estafa.