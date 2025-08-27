Detenido en Elche por atropellar a un ciclista y darse a la fuga

A principios de agosto, arrolló a un ciclista en la Vía Parque, la carretera que une las poblaciones de Alicante y Elche y se dio a la fuga, dejando a la víctima malherida. La colaboración ciudadana y la reconstrucción de los hechos fueron estrechando el cerco sobre el conductor, un vecino de Elche que finalmente se ha entregado a la Guardia Civil. La investigación se ha llevado a cabo en el marco de las investigaciones y elaboración de atestados en caso de siniestros viales. Con estas pesquisas, los agentes dan por esclarecido el accidente de circulación ocurrido el pasado 9 de agosto en la carretera CV-86, kilómetro 13,020, ha informado el Instituto Armado.

El ciclista resultó herido de carácter grave tras ser alcanzado por un vehículo cuyo conductor se dio posteriormente a la fuga. Algunos testigos manifestaron que el vehículo le rebasó a gran velocidad, sin pararse a atenderle o ver qué había pasado cuando cayó al suelo. La alerta se recibió a través del teléfono de emergencias 112, desplazándose de inmediato al lugar efectivos del Destacamento de Tráfico de Alicante y un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS), quienes confirmaron la gravedad de las lesiones. El ciclista fue auxiliado inicialmente por una viandante y trasladado posteriormente al Hospital General Universitario de Elche. Allí pasó tres días ingresado en la UCI.

En el lugar del accidente se localizaron restos de la bicicleta, que sufrió importantes desperfectos, así como también restos del vehículo causante del atropello. Ante estos sucesos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Subsector de Tráfico de Alicante se hizo cargo de las investigaciones.

Investigación

La investigación incluyó una exhaustiva inspección ocular, el visionado de numerosas cámaras de vigilancia, así como la comprobación en talleres y desguaces para localizar posibles reparaciones relacionadas con el vehículo fugado. El cerco se iba estrechando en torno al sospechoso. La difusión del accidente por terceras personas en medios de comunicación y redes sociales facilitó, además, la obtención de nuevas pruebas. Todos aquellos que vieron el incidente querían aportar para poder ayudar a que el conductor fuera apresado.

Gracias a la colaboración ciudadana y la intensa investigación policial, el 14 de agosto el presunto autor, un varón de 31 años y vecino de Elche, se entregó voluntariamente a las autoridades, reconociendo posteriormente su implicación en los hechos.

Tras la inspección ocular del vehículo del presunto autor, se verificó la correspondencia de los daños con el siniestro vial, procediendo a su detención. Al mismo se le imputaron los delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Tras la toma de declaración ha quedado a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Elche.