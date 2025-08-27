En chanclas y de vacaciones: un policía de Alicante reduce a un fugitivo en Galicia

La madrugada en la localidad gallega de A Guarda (Pontevedra) dejó una escena inesperada: un agente del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) Centro de Alicante, que se encontraba fuera de servicio y disfrutando de unos días de descanso, logró inmovilizar a un hombre buscado por la Justicia. Lo hizo solo, descalzo y en chanclas, según relató el sindicato policial Jupol Alicante.

El momento de la intervención

El vídeo, difundido por el propio sindicato, muestra cómo el policía, estando de vacaciones, sorprende al presunto estafador cuando intentaba engañar a varios turistas. Tras interceptarlo, lo redujo en el suelo mientras varios hombres observaban alrededor.

En la publicación, Jupol felicitó al agente por su reacción: “Enhorabuena, compañero”, destacando que actuó sin uniforme, sin medios y sin apoyo, pero con la determinación suficiente para frenar al fugitivo, sobre el que pesaban dos órdenes de búsqueda y captura.

La grabación ha acumulado en pocas horas miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Muchos usuarios han subrayado el valor del policía al intervenir en esas condiciones, mientras otros advertían del riesgo que asumió sin contar con refuerzos. “Cómo se la ha jugado, cualquiera de los cuatro alrededor le podían haber pateado”, escribía uno de los comentarios más compartidos.

Profesión de riesgo

Este suceso se suma a otros recientes que han puesto en el centro del debate la seguridad de los agentes. Desde Jupol recuerdan que la Policía Nacional reclama ser reconocida oficialmente como profesión de riesgo, lo que tendría implicaciones en materia de jubilación y condiciones laborales.

La intervención del agente alicantino en Galicia, grabada en vídeo y celebrada por sus compañeros, no solo ha sorprendido por las circunstancias en las que se produjo, sino que también ha puesto de relieve cómo la labor policial trasciende al horario y al uniforme.