Apresado en Benidorm un fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas

La provincia de Alicante ha vuelto a ser escenario de la detención de un nuevo fugitivo con órdenes de búsqueda internacionales. En este caso, era un ciudadano francés reclamado en su país por delitos de tráfico de drogas y que se encontraba alojado en un hotel de Benidorm. La alta presencia de turistas ayuda a estos fugitivos a tratar de esconderse y pasar desapercibidos para las autoridades.

El detenido es un hombre de 33 años de nacionalidad francesa, que carecía antecedentes en España. Las autoridades españolas habían recibido una alerta de que el sospechoso podría estar oculto en nuestro país y concretamente en el municipio de Benidorm. Por este motivo, desde la Comisaría se abrieron diligencias que llevaron a localizarle en un hotel situado en la calle Verano del municipio turístico.

Agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana lo identificaron el martes por la noche y comprobaron que tenía vigente una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por tráfico de drogas. Los hechos por los que se le reclama en su país ocurrieron en Nimes entre enero y abril 2016 y se saldaron con dos años de condena por tráfico de drogas. El reclamado hizo entregas de cocaína a través de un tercero vinculado también a otro grupo. En el momento del arresto se le intervinieron 845 euros y una tarjeta sin. El juzgado francés le había dejado en libertad provisional y huyó, permaneciendo en situación de búsqueda desde entones.

El arrestado ha pasado a disposición judicial de la Audiencia Nacional, donde se resolverán las condiciones de su entrega a las autoridades francesas.

Otro reclamado en Dénia

No es la única detención de un fugitivo internacional que se lleva a cabo en la provincia esta semana. Un fugitivo polaco buscado por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal y considerado por Europol como un 'high value target' (objetivo de alto valor) fue por apresado la Policía Nacional en Dénia. La detención de este individuo se relaciona con el arresto de otro prófugo de la misma nacionalidad en Benahavís (Málaga), sobre el que pesaba otra orden de detención, ya que ambos, según las autoridades polacas, lideraban una banda de carácter violento de Cracovia dedicada al transporte de estupefacientes desde España hasta Polonia, informó la Policía.

La investigación se inició el pasado mayo, cuando, por parte de las autoridades polacas, se recibió información en la que se alertaba sobre la posible presencia en España de una banda dedicada al tráfico internacional de drogas.

A su vez, las autoridades del país informaron de que la organización formaba parte de un grupo de 'hooligans' que controlaba el tráfico de drogas en la ciudad de Cracovia.

Sobre la banda se habían iniciado pesquisas en Polonia en 2016 y, en 2022, se desarticularon dos redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos.

Ambas organizaciones operaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios.

Se documentaron compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys.

Los agentes polacos también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, y el líder principal y causante de graves lesiones a la autoridad fue el prófugo arrestado.

Las indagaciones de los agentes españoles permitieron identificar y localizar al primero de los fugitivos en Benahavís, por lo que se estableció un operativo para su arresto que contó con la colaboración de una delegación de la Policía de Cracovia y permitió la detención del prófugo tras encontrarse huido de la justicia polaca durante más de dos años.

Tras el arresto se localizó y detuvo al otro líder de la organización en el municipio de Denia, sobre el que también recaía una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades polacas