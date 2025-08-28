Detenido en Alicante por una estafa de 45.000 euros en la compra de una vivienda

Con la promesa de poder conseguir un buen descuento para pujar en la subasta de una vivienda, le entregó hasta 45.000 euros para la compra. Pero luego la casa fue adquirida por otra persona, sin que se le devolviera el dinero entregado. La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 42 años por delitos de estafa y falsedad documental. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima que entregó más de 44.500 euros para la compra del piso, cantidad que el arrestado se apropió simulando ser empleado de un banco y ofreciendo supuestas ventajas en la adquisición del inmueble, según ha informado la Comisaría Provincial.

La investigación se desarrolló por la Unidad especializada en delitos económicos y fiscales de la Policía Nacional de Alicante tras la denuncia interpuesta por la víctima. Esta relató que había sido engañada por un conocido en la compra de una vivienda, que le aseguró poder acceder a un inmueble en subasta con un descuento especial por ser trabajador de una entidad bancaria.

Para dar credibilidad a la operación y hacer creer a la víctima que le estaba haciendo un favor, el arrestado dijo haber pagado una señal por la venta del inmueble y remitió a la víctima un justificante falso de transferencia de 21.800 euros como señal de reserva del piso. Posteriormente, le dijo que le transfiriera la misma cantidad a una de sus cuentas bancarias, devolviéndole así el dinero.

En una segunda fase del fraude, le solicitó otras diez transferencias adicionales de más de 22.700 euros, justificándolas como pagos de cuotas hipotecarias, gastos notariales e impuestos. El importe total estafado ascendió a más de 44.500 euros.

Pasado un tiempo, el detenido fue posponiendo de manera reiterada la firma de la escritura de compraventa, hasta cesar todo contacto con la víctima. Esta, al intentar recuperar su dinero, comprobó que la vivienda ya había sido adquirida por otra persona en una subasta pública.

La investigación permitió identificar y detener al autor en la ciudad de Alicante, siendo imputado por los delitos de estafa y falsedad documental. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de guardia de Alicante.

Prevención y consejos para evitar fraudes

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar siempre la autenticidad de las operaciones de compraventa y de cualquier documento justificativo de transferencias, acudiendo directamente a la entidad bancaria correspondiente.

Asimismo, aconseja desconfiar de supuestas ventajas ofrecidas fuera de los canales oficiales y pone a disposición de los ciudadanos sus canales de denuncia presencial en comisarías, así como la web oficial www.policia.es.