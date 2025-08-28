Dos detenidos en Torrevieja por robos en chalés con más de 1.000 pastillas de MDMA en su casa

Tras ser detenidos por un robo en Orihuela Costa, la Guardia Civil registró su casa en busca de más efectos sustraídos y se encontró con importantes cantidades de drogas. Más de 1.000 pastillas de MDMA y un kilo y medio de cogollos de marihuana. Según ha informado la Comandancia de Alicante, la Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en vivienda y un delito contra la salud pública de tráfico de drogas. Los arrestos se produjeron tras un dispositivo preventivo de seguridad en urbanizaciones costeras durante la campaña estival.

Los agentes de la Guardia Civil de Torrevieja, durante los servicios de prevención de la delincuencia realizados en la localidad, tuvieron conocimiento de la posible presencia de varios individuos especializados en robos en chalés ante la ausencia de los dueños.

La investigación se inició tras la alerta por un robo en una vivienda de Orihuela Costa. Gracias a la comunicación entre las diferentes unidades, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda que permitió interceptar a los sospechosos a los pocos minutos de producirse el hecho, logrando con esta intervención recuperar parte de los objetos sustraídos.

Vivienda de lujo

Una vez detenidos los autores, se realizó el registro de la vivienda de lujo que utilizaban en Torrevieja, logrando con esta intervención recuperar todas las joyas y equipos electrónicos sustraídos. Estos efectos estaban valorados en 15.000 euros. También se encontraron herramientas usadas para los robos, así como indicios de actividad de venta de sustancias estupefacientes. En la casa se intervinieron 1.189 comprimidos de MDMA, que pesaron 452,14 g, así como 1,420 kg de marihuana en cogollos, balanzas y materiales para su venta y distribución.

Los detenidos, dos hombres de 27 y 38 años, a los que se les imputa un delito de robo con fuerza en vivienda habitada y otro contra la salud pública por tráfico de drogas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión.