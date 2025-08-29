Apresado en Calp un coleccionista de matrículas tras una treintena de robos en una semana

Salía cada tarde en bicicleta, mochila a la espalda, y volvía a casa con trofeos que ocultaba en vitrinas. No eran medallas ni copas, sino matrículas robadas de coches extranjeros. La Guardia Civil ha apresado en Calp a un hombre que se dedicaba a robar matrículas de los coches, tras un mes de investigaciones. El sospechoso se le imputan una treintena de robos, uno de ellos con violencia, cometidos en menos de una semana. Según las fuentes consultadas por este diario, el objetivo de los robos no era el uso de esas placas para aprovecharlas en otros hechos delictivos. Era puro coleccionismo. Los trofeos estaban guardados en un habitáculo oculto dentro de su vivienda, colocadas en vitrinas a modo de trofeos. Una colección que ha acabado en el juzgado de guardia.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Matrics, ha detenido a un hombre de 56 años y de nacionalidad suiza como presunto autor de una treintena de sustracciones de placas de matrícula cometidas en Calpe en el plazo de una semana. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción uno de Dénia.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp, iniciaron la operación tras la denuncia de un vecino que sorprendió al ahora detenido manipulando su vehículo para sustraer las placas. En el momento de la sustracción, el sospechoso forcejeó con el dueño del vehículo, logrando apoderarse de las matrículas. La investigación arrancó el 30 de junio y la oleada de robos continuó. Fuentes cercanas al caso indicaron que el investigado tenía una segunda residencia en Moraira y que se cambió de domicilio durante esa época. Fecha en la que se detuvieron los robos de matrículas en Calp. Pero empezaron a subir en una población limítrofe. A los agentes les había llamado la atención que en estos robos, únicamente se llevaban una de las placas del vehículo y no las dos.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron detener al autor de los hechos tras el forcejeo. Una vez arrestado, y tras el análisis de las pruebas y evidencias recopiladas, los agentes conectaron al sospechoso con el resto de sustracciones de placas ocurridas durante esa semana en distintos puntos del municipio.

Parte del material requisado tras el registro en casa del detenido. / Información

Tras recopilar toda la información, los agentes realizaron el registro de la vivienda vinculada al investigado, donde se intervinieron matrículas de procedencia extranjera, portaplacas de diferentes formatos y herramientas compatibles con la extracción rápida y silenciosa de placas. Las mismas fuentes señalaron que el sospechoso ni se inmutó cuando se presentaron las Fuerzas de Seguridad en su casa.

Patrón selectivo

La investigación apunta a un patrón selectivo sobre vehículos de matrícula extranjera, con especial incidencia en placas de determinados países europeos, lo que generó preocupación entre residentes y visitantes durante la temporada estival. Muchas de las placas eran de procedencia suiza, precisamente el país de origen del sospechoso. Entre las nacionalidades de las matrículas sustraídas están de Suiza, Bélgica, Lituania, Marruecos y Bielorrusia.

El detenido, un hombre de 56 años y al que se le imputan 26 delitos de hurto y un robo con violencia, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Ante delitos como éste, la Guardia Civil recomienda comprobar el estado del vehículo. A menudo, los delincuentes suelen usar esas placas de matrícula robadas para cometer algún delito con otro vehículo. Por lo que es aconsejable denunciar su desaparición. También subraya la importancia de la colaboración ciudadana y que denuncien cualquier manipulación irregular de placas de matrícula que vean en la vía pública, recordando que se trata de una tarea que se realiza en talleres especializados.