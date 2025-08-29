Detenido en Alicante un reclamado por Francia por lanzar cócteles molotov a un grupo de personas en una pelea

Nueva detención en Alicante de un fugitivo reclamado por las autoridades internacionales. En esta ocasión se trata de un ciudadano de origen marroquí a quien las autoridades francesas reclamaban por haber lanzado cócteles molotov a un grupo de personas durante una pelea en París en agosto del año pasado. Unos hechos que podrían acarrearle la cadena perpetua en su país.

Según ha informado la Comisaría Provincial, agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante, a un varón, de 27 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Francia por delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión.

La detención de esta persona se produjo por una patrulla de seguridad ciudadana cuando fue identificado en la vía pública por encontrarse consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de otras personas.

Tras comprobar sus datos a través de las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre dicho varón pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Francia por delitos contra las personas y otros delitos contra la propiedad.

El fugitivo, había huido de la justicia francesa donde se le tenía que enjuiciar por delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión, hechos cometidos en París en agosto de 2024, unas infracciones penales que tienen como máxima prevista la cadena perpetua.

Pelea entre dos grupos

Según versa la Orden Europea de Detención, el arrestado formaba parte de un grupo organizado y junto con otros dos varones ocasionaron lesiones y daños a un grupo de turistas lanzando artefactos incendiarios similares a cócteles molotov. Fuentes policiales señalaron que los hechos ocurrieron a finales de agosto del año pasado, cuando dos grupos estaban enfrentándose en plena vía pública. Las botellas incendiarias llegaron a afectar a vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones. La ciudad estaba todavía efervescente de actividad turística por la reciente celebración de los Juegos Olímpicos. El sospechoso había sido identificado por las cámaras de seguridad, pero había logrado huir.

Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. Fuentes policiales indicaron que el sospechoso también tenía reclamaciones pendientes por la Justicia italiana por otros hechos delictivos. Mientras que en Elche también otra reclamación por su implicación en un delito de robo.