Destroza un restaurante en la playa de San Juan para robar y huye con un patinete del local

Cuando el encargado del restaurante se presentó a primera hora de la mañana para preparar la apertura, se encontró el local arrasado. El género se encontraba tirado por el suelo, los cajones abiertos, botellas volcadas y todo revuelto. Y todo para conseguir un beneficio que apenas compensa los destrozos causados: algo de dinero en efectivo de la caja, posiblemente algo de mercancía y un patinete eléctrico que se guardaba en el interior. Vehículo que además utilizó para darse a la fuga del lugar del asalto. Este fue el amanecer de un restaurante en el PAU 5 de la Playa de San Juan de Alicante, una de las zonas de restauración de moda en la ciudad, y que no ha sido ajena a los robos en los últimos meses.

El último asalto se produjo entre las dos y las cuatro de la madrugada de este martes, en un local situado en la calle Maestro José Garberi del PAU 5 de la Playa de San Juan. Según confirmó este diario en fuentes policiales, el asaltante violentó la entrada del local con una pata de cabra y, una vez dentro, empezó a registrar todas las estancias en busca de dinero o de objetos de valor. El asaltante tuvo tiempo para actuar porque los efectos de su asalto no se detectaron hasta la mañana siguiente. Tras el final de la temporada alta de agosto, la empresa ha tenido que afrontar de manera forzosa una particular cuesta de enero.

Agentes de la Policía Científica analizan la entrada del local. / Rafa Arjones

El local ha estado cerrado durante toda la mañana mientras la Policía Científica de la Comisaría de Alicante analizaba el interior del local a la búsqueda de huellas que permitan identificar al sospechoso. Los agentes han estado revisando todas las superficies donde el ladrón ha podido dejar algún vestigio. Asimismo, el ladrón también podría haber quedado grabado en las cámaras de seguridad de la zona. Los agentes revisaron pomos, cajones y botellas en busca de rastros útiles, mientras otros compañeros trataban de recopilar grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno. De hecho, otra de las pistas más sólidas con la que cuentan los agentes es que huyó del lugar en un patinete que se había llevado del interior del local. El vehículo, que los trabajadores usaban para moverse por la zona, terminó convertido en el improvisado medio de escape del ladrón.

Valoración de daños

"Han sido mayores los destrozos que lo que se han llevado", señalaron a este diario fuentes próximas a la empresa. Sin embargo, el total de los daños todavía no estaba evaluado, ya que se estaba pendiente de hacer arqueo.

En el PAU 5 se han abierto en los últimos años numerosos comercios y locales de restauración, lo que hace que por las noches, una vez que las calles están más vacías, los amantes de lo ajeno traten de hacer el agosto. "La farmacia de al lado ya ha sufrido otros dos robos en lo que llevamos de año", señalaron algunos de los vecinos consultados por este diario. Las mismas fuentes señalaron que a lo largo del año pasado cada uno de los locales que se han ido abriendo en la zona sufrió algún tipo de robo. El final del verano es un periodo en el que desciende el número de habitantes de esta zona reside, por lo tanto, suele atraer la atención de los cacos. De hecho, algunos de ellos suelen alternar las distintas zonas comerciales para operar.

Un momento de la inspección del interior del local por la Policía. / Rafa Arjones

El local violentado hasta ahora se había venido librando de este tipo de acciones. Ahora tendrán que hacer inventario y evaluar los daños, pero están convencidos de que lo más costoso será lo que han destrozado. El encargado una de las cosas con las que se ha encontrado es con los solomillos, que se guardaban en la despensa, dispersos por el suelo.

El personal permanecía en la calle a la espera de que la Policía terminara de examinar el interior del local, aunque iban a ser distribuidos en otros locales de la misma empresa en la ciudad, una reorganización de la jornada de trabajo.