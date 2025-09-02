Huye por la ventana en Villena y se esconde en casa de un vecino para evitar su arresto en una plantación de marihuana

Cerró la puerta en las narices a los agentes de la Guardia Civil que venían a identificarlo y se escapó por la ventana para esconderse en la casa de un vecino. El motivo era una plantación con un total de 108 plantas de marihuana oculta en el domicilio. Los dos responsables del cultivo han sido imputados por un delito contra la salud pública y el vecino por encubrimiento.

La Guardia Civilha desmantelado en Villena una plantación de marihuana, donde se han intervenido 108 plantas en avanzado estado de floración, según ha informado la Comandancia de Alicante. Además, se han incautado de diverso material utilizado para el cultivo. La operación se ha efectuado en el marco de los servicios establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas, saldándose con tres personas investigadas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y encubrimiento.

Los hechos se iniciaron el pasado 12 de agosto, alrededor del mediodía, cuando los agentes, en el marco de un requerimiento judicial, accedieron a un bloque de viviendas para identificar a los moradores de uno de los domicilios. En ese momento, un varón cerró bruscamente la puerta al percatarse de la presencia policial, detectándose de inmediato un intenso olor a marihuana que hizo sospechar de la existencia de una plantación en el interior.

Instantes después, el individuo huyó por una ventana, desobedeciendo las órdenes de los agentes. Con la ayuda de un vecino, se refugió en otra vivienda próxima. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Policía Local de Villena.

Paralelamente, desde el exterior del primer domicilio los agentes observaron gran cantidad de plantas de marihuana y material de cultivo, lo que permitió realizar una entrada y registro.

En el interior se localizaron e intervinieron 108 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, además de lámparas, utensilios de cultivo y otros efectos que resultaron claves para la investigación.

Identificación

Durante el desarrollo de las diligencias, uno de los agentes identificó a la persona que permitió la entrada del huido en su vivienda, un varón de 52 años de edad, quien fue investigado como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Asimismo, se vinculó a una mujer de 60 años con uno de los objetos hallados en la plantación, por lo que se procedió a su investigación como presunta autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo.

Posteriormente, el 22 de agosto, se investigó a la pareja de la mujer, un varón de 40 años, encargado de realizar labores de mantenimiento de la plantación —riego, poda y demás cuidados—, al que se le atribuyó el mismo delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Villena.

La Guardia Civil recuerda que el encubrimiento de un delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años.