Muere ahogado un turista británico mientras se bañaba con unos amigos en la playa en Benidorm

Cierre de verano trágico en Benidorm. Un turista de nacionalidad británica ha muerto este fin de semana ahogado mientras se bañaba con un grupo de amigos en la playa de Levante del municipio turístico, según ha podido confirmar este diario en fuentes policiales. El grupo de tres amigos se metió en el agua mientras se encontraba de fiesta, pero no todos ellos regresaron a la orilla. El cuerpo fue arrastrado por la corriente y fue necesaria la intervención de Salvamento Marítimo para sacarlo del agua, sin poder hacer nada por su vida.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 20.30 horas, después de que en el teléfono 112 de Emergencias se recibiera una llamada de que había un cuerpo flotando y que no sacaba la cabeza del agua. El horario del servicio de socorrismo ya había terminado. El aviso se recibía por parte de bañistas que se encontraban en ese momento en la playa, que ya temía que el joven podría encontrarse en problemas. Los bañistas estaban preocupados de que le pudiera haber ocurrido algo.

Una embarcación de Salvamento Marítimo partió para localizar el cuerpo del joven, que pudo ser localizado flotando en el mar a la altura de la avenida de Filipinas y trasladado a las inmediaciones del Club Náutico, donde estuvo bajo custodia de la Policía Nacional. El levantamiento del cadáver se realizó sobre las 3.30 horas por la autoridad judicial.