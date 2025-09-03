El británico que murió ahogado en un Benidorm era un piloto con más de 1.300 horas de vuelo

El joven que murió ahogado en Benidorm el pasado fin de semana era un piloto británico con una experiencia de más de 1.300 horas de vuelo. Diversos medios de comunicación británicos publican este miércoles la trágica defunción de Robbie Conington el viernes por la tarde cuando se bañaba con sus amigos en la Playa de Levante de Benidorm. El joven, de 30 años de edad, no regresó a la orilla y varios bañistas vieron flotando en el mar el cuerpo de una persona que no se movía. Finalmente, los servicios de Salvamento Marítimo rescataron su cadáver del mar.

Robbie Conington era natural de Biggon Hill en el condado de Kent del Reino Unido y trabajaba para la empresa estadounidense de aviación Lone Mountain Aircraft. La semana pasada se encontraba de vacaciones en Benidorm en compañía de unos amigos sin sospechar que esos días de asueto iban a terminar en tragedia. El grupo se metió en el mar a las 20.30 horas del viernes 29 de agosto. Era una tarde en la que el mar estaba encrespado por el fuerte viento y en la playa ondeaba la bandera roja y el servicio de socorrismo había terminado hacía media hora.

La víctima se definía como un amante de la aventura y el pasado noviembre había publicado un vídeo en redes sociales en el que se le veía saltando en paracaídas desde un avión. "Saltando de cabeza a mis treinta", aseguraba en su cuenta de Facebook.

Condolencias

Los mensajes de condolencia se han sucedido estos días en las redes sociales, especialmente en el lugar de trabajo del piloto, así como en otros centros en los que dejó huella. En la actualidad, trabajaba en la empresa estadounidense Lone Mountain Aircraft, que en su cuenta corporativa ha publicado que "se entristece profundamente al compartir la noticia de la pérdida de un querido miembro de nuestro equipo de ventas, que se ha ido demasiado pronto. Robbie Conington, de 30 años, nos fue trágicamente arrebatado en un accidente no relacionado con la aviación mientras estaba de vacaciones en España el pasado viernes. Sus oraciones y pensamientos para la familia y amigos de Robbie que le sobreviven son enormemente apreciados. Era una chispa que encendía cada habitación a la que entraba y será profundamente extrañado por su familia de Lone Mountain".

En parecidos términos se expresaba la escuela de vuelo, Echelon Air, que decía esto sobre el accidente: "En shock y con profunda tristeza escribimos anunciando el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega de aviación, Robbie Conington. Falleció el viernes por la tarde, yendo a nadar al atardecer mientras estaba de vacaciones con amigos en España. Su energía positiva, ingenio rápido y corazón cálido nos tocaron a todos de formas simples y profundas. Su ADN está en todo lo que hacemos en Echelon Air. Muchos le echaremos mucho de menos. Nuestro corazón sufre por su familia y comunidad. Por favor, mantenlos en sus oraciones y pensamientos".

Otra empresa de la aviación, Vertido Aviation Detailing, especializada en limpieza y mantenimiento de aeronaves y proveedor de servicios premium a este sector, aseguraba que "Fin de semana increíblemente duro de luto por la pérdida de nuestro buen amigo Robbie Conington. Un aviador increíble, un gran amigo y un gran tipo todoterreno. Cielos azules, Robbie. Ya te echamos mucho de menos".

Sus amigos han publicado en redes sociales que este miércoles, el cadáver sería repatriado al Reino Unido para recibir sepultura. Algunos de ellos aseguraban que habría algún tipo de homenaje. "Miren al cielo de 17.00 a 20.00 horas", aseguraba una de sus amigas. Posiblemente, las horas en las que Robbie surcaría por última vez los cielos.