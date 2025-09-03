Desarticulan en la Vega Baja una red que cometió 42 estafas por toda España suplantando al banco en mensajes al móvil

La Guardia Civilha desmantelado una red de estafas bancarias que operaba desde la Vega Baja y a la que se atribuyen hasta 42 timos en toda España suplantando a entidades bancarias en mensajes al móvil. Se estima que el dinero estafado ronda los 100.000 euros. La operación se ha saldado con siete detenidos y tres investigados, entre los que se encuentran tanto los cabecillas de la red como las mulas que accedían a aparecer como titulares de las cuentas donde se recibían las transferencias. En esta ocasión, los agentes detectaron que la organización contaba con un método para evitar que estas mulas se quedaran con dinero que no les correspondía. Durante las operaciones eran encerrados y no les dejaban salir hasta que todo el dinero estaba en las cuentas de los cabecillas. El presunto cabecilla fue arrestado en Benferri este verano tras la reconstrucción de los movimientos de las cuentas bancarias,

La operación ha sido bautizada como Banalic y ha corrido a cargo del Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante, especializado en la investigación de delitos informáticos. Según ha informado la Comandancia de Alicante se ha detenido a siete personas e investigadas otras tres como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas bancarias mediante esta técnica que se denomina vishing. La trama habría provocado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros y habrían estafado a un total de 42 víctimas en diferentes provincias españolas.

Transferencias pequeñas

La operación se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días. Las cantidades de estas transferencias solían rondar entre los 300 y los 13.000 euros, en función de los límites que cada afectado tuviera en sus cuentas. En algunos casos, ni siquiera las víctimas eran conscientes de esas transferencias indebidas, o no habían presentado denuncia. Las bajas cantidades es una táctica que tienen esas redes para que los movimientos pasen desapercibidos a los titulares de las cuentas.

El estudio y análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación.

Uno de los registros llevados a cabo por la Guardia Civil. / Información

En una primera fase, los agentes identificaron una red de “mulas” encargadas de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente. Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo. Muchas de estas mulas eran conocidos entre sí, que se movían en entornos de vulnerabilidad, lo que indica que entre ellos se podrían haber propuesto el colaborar con la red criminal para obtener beneficios económicos.

En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este operativo culminó con la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de mulas, la detención de tres “mulas” más y la investigación de otras tres.

Arresto del cabecilla

Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en el municipio de Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue detenido. Esta acción permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.

La investigación ha sido dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante, contando con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.