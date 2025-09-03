Dos detenidos en Alicante y Tarragona por un entramado de estafas "on line"

Una investigación por un entramado de estafas on line ha terminado con dos detenidos en Alicante y Tarragona tras una denuncia presentada en Melilla, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante .Las víctimas eran captadas mediante anuncios falsos de inversión y redirigidas a una aplicación fraudulenta denominada “MS Inversiones”, con la que los implicados pudieron estafar cerca de 9.000 euros.

La investigación se inició por la Jefatura Superior de Policía de Melilla y, en ella, se ha logrado identificar y detener a dos personas vinculadas con un entramado de estafas cometidas a través de internet. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Melilla inició la investigación tras la denuncia interpuesta en la ciudad autónoma el pasado abril por un vecino que afirmó haber sido víctima de una estafa por un importe total de 8.986,45 euros, tras realizar varias transferencias bancarias a cuentas de diferentes entidades en España, Portugal e Italia.

Las pesquisas de los agentes de la UDEV en coordinación con la Unidad de Delitos Tecnológicos, permitieron identificar a varios beneficiarios de estas transferencias fraudulentas, lo que motivó la colaboración con las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Alicante y Tarragona donde residían algunos de los titulares de las cuentas receptoras.

Detenciones

Fruto de estas investigaciones se practicaron dos detenciones, una en Alicante, donde se detuvo a un varón de 23 años de edad como presunto autor de un delito de estafa. El detenido ya figuraba investigado en otro procedimiento en Madrid por hechos similares utilizando la misma cuenta bancaria; y la otra en Tarragona, donde se detuvo a un varón de 49 años, administrador de una sociedad instrumental que habría recibido transferencias fraudulentas por importes de 1.000 y 5.000 euros. El arrestado contaba con antecedentes por delitos de receptación y estafa, así como reclamaciones judiciales en vigor.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. La investigación continúa abierta para determinar la posible existencia de una red organizada de estafas digitales con ramificaciones en varios países europeos.

La Policía Nacional informa que se desconfíe de las inversiones que aseguran que generarán enormes rentabilidades comparadas con las del mercado tradicional.