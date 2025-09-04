Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia

La Audiencia de Alicante ha absuelto por falta de pruebas a un octogenario acusado de abusos sexuales a su nieta durante diez años en el domicilio familiar en Xàbia, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La víctima no era nieta carnal del acusado, sino que la madre era la pareja sentimental de su hijo, que se habían mudado al municipio años atrás. La sala no ha encontrado pruebas de que estos abusos existieran, mientras que el procesado alegó en el juicio que las acusaciones eran falsas, desconociendo si la joven, que tenía 17 años cuando denunció los hechos, lo hizo por venganza o por llamar la atención.

La joven solía pasar los fines de semana en casa del acusado y estudiaba en un colegio privado que era propiedad de este. Los supuestos abusos se habrían producido cuando se quedaban a solas en la vivienda, en su despacho en el colegio, o en comidas familiares en un restaurante. La sala asegura que no ha quedado probado que cuando el acusado se quedaba a solas con la menor este le realizara tocamientos. La sentencia señala que, aunque no hay contradicciones significativas entre las declaraciones de la menor durante el juicio y en la instrucción, "resulta llamativa la falta de datos que individualicen situaciones concretas".

Sin testigos

El fallo señala que a pesar de tratarse de un abuso sexual prolongado durante diez años y en diversas ocasiones perpetrado a presencia del núcleo familiar, "los testigos no apreciaron nada. Pese a prolongarse hasta la adolescencia, no se apreció en el entorno familiar un rechazo hacia el procesado".

Aunque había un informe pericial que avalaba la credibilidad del testimonio de la menor, el tribunal ha puesto en duda su eficacia, al valorar que "son eficaces cuando tienen por objeto el relato de niños, especialmente de corta edad, pero no de personas que han alcanzado un grado de desarrollo mayor, como es el que caso de quienes han cumplido o rayan los 18 años". Asimismo, inciden en que la menor había tenido durante las entrevistas la misma inconcreción que en sus declaraciones.