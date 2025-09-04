El acusado de matar a su inquilina en Alicante y convivir con el cadáver un mes, ante un jurado popular

Un asesinato con alevosía y ensañamiento o un brote psicótico derivado de la esquizofrenia. Un jurado popular enjuiciará a partir de la próxima semana en la Audiencia Provincial al hombre acusado de matar a puñaladas a su inquilina en una vivienda de la calle San Vicente de Alicantea finales de agosto de 2023. Tras el crimen, permaneció con el cadáver durante un mes oculto en el piso. Hasta que un día llamó al 091 para confesar lo que había hecho. El procesado asestó un total de 16 puñaladas a la mujer cuando ambos se encontraban a solas en la casa, donde la víctima tenía alquilada una habitación.

Según las acusaciones, el crimen se produjo con alevosía, ya que la mujer, de 66 años de edad, fue atacada en el pasillo de forma súbita e inesperada, sin posibilidad de poder defenderse y aprovechando que no había nadie más para poder ayudarla. Las puñaladas se produjeron por la espalda y además la mujer fue golpeada con un martillo. Aunque, la acusación particular, que ejerce el único hijo de la víctima a través del abogado Leonardo Vargas del despacho Legal Law, entiende que también hubo ensañamiento, al considerar que se le causó un sufrimiento innecesario. Estas agravantes determinan las diferencias de penas solicitadas entre las dos acusaciones, ya que la Fiscalía reclama 12 años de cárcel mientras que la familia de la víctima reclama hasta 21 años de cárcel.

Problemas mentales

Frente a las tesis de las acusaciones, la defensa esgrime que hubo un problema de salud mental, un brote producto de la esquizofrenia que sufría el acusado, enfermedad por la que no puede ser imputado por estos hechos. La defensa ha presentado informes psiquiátricos que acreditan la existencia del trastorno. Pero tanto la Fiscalía como la acusación particular, limitan el alcance de la enfermedad.

Para el Ministerio Público le afectó, pero comprendía y sabía lo que hacía; mientras que para la acusación fue un crimen a sangre fría, en el que después de matar a la víctima a puñaladas, el acusado ató el cuerpo de pies y manos y lo escondió en una habitación, cubriéndola con un edredón. Durante casi un mes estuvo haciendo vida normal en la casa, saludando a los vecinos cuando se cruzaba con ellos en el portal, y yendo a visitar a su madre al hospital. Incluso llegó a buscar en YouTube tutoriales sobre cómo ocultar el olor.

Confesión

El 24 de septiembre de 2023, llamó a la central de emergencias del 091 para confesar el crimen y decir que se quería entregar. El escrito de la acusación particular relata que el procesado hizo la llamada, tuvo cierta reticencia a contar lo que había hecho en un primer momento. No fue hasta que la operadora le indicó que ese canal era para emergencias y si no tenía nada que comunicar, debía dejar la línea libre, cuando dice que ha sucedido un accidente entre su inquilina y él y que ella está muerta y quiere entregarse al día siguiente. La cinta con la grabación de la llamada es una de las pruebas propuestas para el juicio. Ambas acusaciones entienden que hay una atenuante de confesión.

El escrito de la acusación particular desvela que había problemas de convivencia entre el acusado y la víctima y, de hecho, ella le había denunciado en Comisaría tras uno de esos conflictos. Según argumenta, la discusión que acabó con las puñaladas mortales se produjo cuando ella le dijo que no iba a pagar la habitación y él estaba molesto porque su familia le había dicho que no le iba a facilitar más dinero.

La defensa, por su parte, asegura que el acusado sufría un grave trastorno psiquiátrico, que no estaba tratado ni pautado, y aun así colaboró con las Fuerzas de Seguridad impulsando su intervención en los hechos, tras avisar del crimen. El acusado, testigos y peritos empezarán a declarar a partir del lunes, en caso de que no se cierre antes una conformidad, ante el jurado popular, que tendrá que decidir qué agravantes y atenuantes debe aplicar en el caso.