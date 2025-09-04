Dos detenidos por robar doce motos en menos de tres meses en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres, de 38 y 40 años, por el presunto robo de doce motocicletas en menos de tres meses, según ha informado la Comisaría Provincial. Nueve de ellas han podido ser recuperadas, pero otras fueron desguazadas, presumiblemente para vender sus piezas, ya que algunas de ellas se encontraron en los domicilios de los sospechosos.

La investigación se inició tras detectarse un aumento significativo en la comisión de robos de motocicletas en un corto periodo de tiempo en la ciudad, localizándose además muchos de ellos en una zona concreta.

Los agentes comprobaron que el modus operandi empleado en varios de los robos era similar. Además, relacionaron la venta de varios cascos y otros accesorios de motocicletas en diferentes comercios de compra-venta de segunda mano con esta ola de hechos delictivos.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los dos autores de los robos, localizando su domicilio en el que residían y donde podían guardar parte de los efectos sustraídos.

La investigación policial culminó con un registro domiciliario en la vivienda de los sospechosos, donde se intervinieron cinco cascos, documentación y accesorios de las motocicletas sustraídas.

Vehículos desguazados

Algunas de las motocicletas robadas fueron desguazadas, ya que los agentes encontraron piezas pertenecientes a estos vehículos en el domicilio de los presuntos autores.

Los agentes detuvieron a los dos investigados por la presunta comisión de doce delitos de robo o de hurto de uso de vehículo. Además, uno de los detenidos se identificó ante los agentes durante el registro domiciliario con un documento de identidad falso por lo que también fue detenido por un presunto delito de falsedad documental.

Nueve de las doce motocicletas robadas han sido recuperadas por los agentes.

Los detenidos, que cuentan con múltiples antecedentes policiales siendo la mayoría de ellos por delitos contra el patrimonio, tras la práctica de las diligencias, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante.