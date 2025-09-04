La Guardia Civil vuelve a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas

La Guardia Civil ha vuelto a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas, tras recibirse cinco nuevas denuncias de otros puntos de la geografía nacional. Estos casos se suman a la decena que había ya presentadas y que motivaron su arresto. Las investigaciones se han llevado a cabo en el marco de la operación Campis. Al sospechoso se le imputan cinco nuevos delitos de estafa por la compraventa fraudulenta de estos vehículos. Esta actuación constituye la segunda fase de la operación, que en julio ya había culminado con su detención por la comisión de al menos una decena de ventas fraudulentas.

Tras la primera fase de la operación, el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi continuó con las pesquisas, lo que permitió detectar cinco nuevas denuncias de víctimas ubicadas en Paterna (Valencia), Reus (Tarragona), Teguise y Lanzarote (Las Palmas) y Pont d'Inca (Baleares). El análisis de los hechos evidenció un mismo modus operandi: el detenido ofrecía furgonetas a través de plataformas de compraventa online, asegurando que incluían trabajos de camperización que nunca llegaban a realizarse.

Los contratos de compraventa que facilitaba presentaban graves irregularidades, como la ausencia de firma del vendedor o la omisión de la fecha de entrega del vehículo terminado. Además, para dificultar las investigaciones, empleaba cuentas bancarias a nombre de terceras personas para recibir los pagos, y en algunos casos, llegó a ofrecer el mismo vehículo a distintas víctimas.

Las investigaciones permitieron determinar que el detenido contaba con experiencia en el sector de la camperización y que en mayo había constituido legalmente una empresa dedicada a la compraventa de vehículos y accesorios.

Segunda fase

El pasado 13 de agosto, tras reunir las pruebas necesarias, la Guardia Civil procedió a su detención en Ibi, imputándole cinco nuevos delitos de estafa. En el marco de la operación se intervinieron tres furgonetas localizadas en un taller, que contenían materiales inservibles, sin que existieran indicios de que se hubieran iniciado los trabajos de camperización.

El detenido, junto con los vehículos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ibi, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados. La Guardia Civil agradece las denuncias recibidas hasta la fecha y hace un llamamiento a quienes consideren haber sido víctimas de estos hechos para que lo comuniquen en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Ibi, teléfono 966 553 521. Estos nuevos casos han salido a la luz a raíz de que se conociera la anterior fase de la investigación.

La Guarfia Civil ha intervenido tres furgonetas en el registro del taller del investigado. / Información

En la anterior fase de la operación, la Guardia Civil comprobó que se trataba de furgonetas importadas desde Alemania, que carecían de matriculación en España, y cuyos titulares seguían siendo los anteriores propietarios, todos de nacionalidad alemana. A pesar del estado en el que se encontraban las furgonetas, alguna de ellas había sido vendida por la empresa estafadora simultáneamente a más de un comprador en España. Durante el transcurso de la investigación, los agentes recabaron varias denuncias de estafa con el mismo modus operandi y atribuibles al mismo autor en Granada, Islas Baleares, Navarra y Sevilla. Aunque muchas de las denuncias de la primera fase de la investigación se centraban en la provincia de Alicante.

La empresa enviaba los contratos sin firma, sin fecha y sin especificación del plazo en el que se comprometía a entregar el vehículo una vez que fuera camperizado. Por otro lado, para que le realizaran el ingreso de los pagos, el estafador facilitaba a los estafados números de cuenta de los que nunca él era titular, tratando así de eludir la acción de la justicia.

Consejos de la Guardia Civil

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía una serie de consejos prácticos para prevenir este tipo de delitos:

• Desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas.

• Verificar la fiabilidad de las páginas en las que se anuncia el producto o servicio.

• Solicitar por escrito toda la información antes de realizar un pago.

• Exigir que el contrato especifique con claridad las condiciones de la venta.

• Comprobar que figuran datos identificativos, firma, sello, fecha, plazos y servicios incluidos.

• Realizar pagos que dejen rastro y solicitar siempre factura.

• En caso de ser víctima de una estafa, denunciar los hechos lo antes posible aportando la mayor cantidad de información.