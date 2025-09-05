Detenido un fugitivo francés en Benidorm reclamado en su país por tráfico de drogas, robos y delitos sexuales

La provincia de Alicante ha vuelto a ser escenario de la detención de otro fugitivo reclamado internacionalmente. En este caso el delincuente se encontraba en Benidorm y se enfrentaba en Francia a penas de hasta diez años de cárcel. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a un hombre de 36 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades francesas por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y delitos sexuales. En el momento de su detención portaba documentación falsa, por lo que también se le imputó un delito de falsedad documental, ha informado la Comisaría Provincial.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrullas de Seguridad Ciudadana de este cuerpo que se encontraba de servicio circulando por una de las calles de la localidad turística observó a un vehículo cuyo conductor, ante la presencia policial, mostró una actitud esquiva.

Cuando los agentes le dieron el alto para identificar a los ocupantes del coche, observaron que la documentación de una de ellas presentaba signos de ser falsa. Por ello, trasladaron a esta persona a dependencias policiales para acreditar su identidad y hacer gestiones con dichos documentos.

Una vez allí, los agentes pudieron comprobar su verdadera identidad, que no se correspondía con los datos mostrados en los documentos que portaba. Por ello, se le detuvo por un delito de falsedad documental.

Identificación

Con la filiación correcta, se realizaron gestiones en las bases de datos policiales y se comprobó que al sospechoso le constaba en vigor una OEDE emitida por las autoridades de Francia por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y delitos sexuales.

El fugitivo había huido de la justicia de su país tras ser condenado a una pena de diez años de prisión. Los hechos que se le imputan fueron cometidos en las localidades de francesas de Marsella y Vitrolles en el año 2019. El detenido se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, además cometió delitos de extorsión y amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a varias víctimas. Otros delitos que se le imputan es un robo con fuerza en domicilio cometido junto con terceras personas y otro delito de agresión sexual.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su extradición.