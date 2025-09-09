Detenido cuando iba al ferry de Dénia a Ibiza con siete kilos de cocaína en el coche

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años en el puerto de Dénia tras intervenir más de 7 kilogramos de cocaína ocultos en un doble fondo situado bajo el guarda objetos de un vehículo, según ha informado la Comandancia de Alicante.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando agentes del destacamento de Fiscal y Fronteras de Dénia observaron un turismo que levantó sus sospechas. Durante una primera comprobación, el conductor entregó de manera espontánea un frasco con 2 gramos de resina de hachís, lo que motivó a los guardias a realizar una inspección más exhaustiva.

El conductor resultó ser un turista que se dirigía a la isla de Ibiza utilizando un vehículo propiedad de un residente en las Islas Baleares.

En el registro del coche, los guardias civiles descubrieron un doble fondo encolado en el guarda objetos de los asientos delanteros. Tras las manipulaciones necesarias y con ayuda de una palanqueta, se extrajo la pieza, hallando en su interior seis bolsas envasadas al vacío que contenían un polvo blanco. Posteriormente, se comprobó que se trataba de 7,028 kilogramos de cocaína.

Prisión provisional

Además de la droga, se intervino el vehículo utilizado. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Dénia, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino final de la sustancia intervenida, y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de esta investigación.

En el marco del Plan Turismo Seguro, la Guardia Civil recuerda que en todo el territorio nacional está prohibida la tenencia y consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.