El padre del hombre que mató a su inquilina en Alicante declara que avisó a los Servicios Sociales de que su hijo "podía hacer algo"

Alertaron a los Servicios Sociales que temían que su hijo podía hacer algo. Así lo han declarado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial familiares del hombre que mató a puñaladas a su inquilina en Alicante. El acusado ha confesado que asestó a la víctima 16 puñaladas a finales de agosto de 2023 y después ocultó el cadáver en una habitación de la vivienda. Casi un mes después, llamó al 091 para confesar lo que había hecho. La defensa sostiene que se trató de un brote psicótico. En este sentido, la familia del acusado testificó para sostener que su hijo no estaba bien y que nadie le estaba haciendo el seguimiento de la medicación que tomaba para tratar su esquizofrenia. Ninguno de los familiares se acogió a su derecho a no declarar contra él. Todos testificaron pero para relatar el amplio historial de problemas de salud mental. Los informes de los psiquiatras tienen conclusiones totalmente diferentes entre sí sobre el alcance del trastorno mental del acusado. La acusación particular que ejerce el hijo de la víctima ha pedido que la Generalitat Valenciana sea declarada responsable civil subsidiaria por estos hechos, ya que el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) era el tutor del procesado en el momento del crimen.

El padre del acusado aseguró que por razón de su edad ya apenas podían dedicar a su hijo, de 53 años, el tiempo que requería por su enfermedad. De hecho, cuando ocurrió el crimen, la madre del procesado estuvo ingresada en el Hospital General de Alicante y se temía por su vida. "Lo dejamos a cargo del IVASS para garantizar que recibía los cuidados que necesitaba", dijo, "necesitaba un mayor control y atención y ya no podía dársela". Sin embargo, se encontraron con que la única asistencia que había recibido era una trabajadora que solo hacía labores de limpieza en la casa. El hijo vivía solo en un piso de la familia en la calle San Vicente. De espaldas a sus familiares, había metido en los últimos meses a una inquilina, a la que había alquilado una habitación. En aquellos días, el procesado iba a visitar a su madre al hospital y también hablaban con él por teléfono. Cuando se suponía que ya había cometido el crimen, pero su familia lo desconocía, le notaron que estaba alterado y desaliñado. Aunque lamentó que nunca se esperaron el desenlace trágico.

"Yo le noté que le pasaba algo y que no se estaba tomando la medicación", aseveró. En este sentido, el padre señaló que intentó contactar en varias ocasiones con el IVASS para decirles que habían notado a su hijo muy agresivo y que temían que pudiera hacer algo, pero ellos le respondían que no se preocupara. "Mi hijo sin medicación es una fiera. Una bomba. Pero cuando está medicado es una persona normal. Un bombón", recalcó. Según explicó, en el IVASS "solo querían hablar de dinero, no de la medicación". Según trascendió en los interrogatorios, el acusado percibía una prestación en una cuenta a causa de su discapacidad. Aunque su padre trataba de administrarle los gastos, este llegó a presentarse en el banco y hacer extracciones de 5.000 euros, motivo por el que, para frenar de raíz estos episodios, el dinero se ingresaba directamente en una cuenta a nombre del padre y este se lo administraba.

Para dar cuenta de la agresividad del acusado cuando no tomaba la medicación, el padre manifestó que, tras la detención, se encontraron con el piso destrozado y los muebles rotos. "Se desahogaba pegando golpes contra todo", dijo.

Hijo de la víctima

En el juicio también testificó el hijo de la mujer asesinada, que vivía en Londres cuando ocurrió el crimen. Según aclaró, aunque madre e hijo no se veían desde el año 2006, solían comunicarse por teléfono una vez al mes. Según testificó, su madre le había dicho en un mensaje enviado cinco días antes del asesinato que temía por su vida y llegó a preocuparse por ella. "Tenía miedo de que se relacionara con personas equivocadas", declaró. Aunque en el mismo interrogatorio contestó a preguntas de otro letrado que era habitual que su madre cambiara de casa, por problemas con otros compañeros de piso. En la comparecencia ha señalado que su madre solía relacionarse con sectas. "Ella decía que había visto a Dios. Pero mi madre era una persona muy espiritual y vivía la fe de una manera más intensa, pero eso no quería decir que estuviera loca", ha recalcado.

El hijo está personado como acusación particular en el proceso y su abogado, el letrado Leonardo Vargas del despacho Legal Law, reclama 21 años de cárcel al acusado por un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento. La indemnización que se pide es de 90.000 euros. La Fiscalía reclama 12 años por asesinato con alevosía, con una eximente incompleta de enajenación mental y atenuante de confesión. Mientras que la defensa plantea que el acusado es inimputable por su trastorno psiquiátrico.

La víctima había denunciado al acusado días antes del crimen por otra discusión y entre ambos había problemas de convivencia. Agentes de la Comisaría de Alicante ratificaron que ella presentó una denuncia contra su casero unos días antes. El procesado admite esos problemas de convivencia y dice que era ella la que le hacía la vida imposible.

Otros testimonios

En el juicio han testificado también vecinos del edificio donde ocurrieron los hechos. Una mujer que residía en el piso de arriba relató que a finales de agosto una mañana escuchó el grito de una mujer, pero después quedó todo en silencio. Esa testigo mantuvo que desconocía que había una mujer viviendo en la casa hasta que un día se lo contó su marido, que había coincidido con ella en el ascensor. En este sentido, dijo que sí que había escuchado voces discutir en el piso, aunque no llegó a entender qué decían.

Un careo entre todos los psiquiatras que han atendido al acusado y sus informes discrepantes centrarán la jornada del juicio de este miércoles, donde las partes podrían presentar sus informes de conclusiones.