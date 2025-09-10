Tres dictámenes médicos contradictorios complican el veredicto del juicio al hombre que mató a su inquilina en Alicante

Sin dictámenes concluyentes sobre el alcance de la enfermedad mental del hombre que mató de 16 puñaladas a su inquilina en Alicante y ocultó durante un mes el cadáver en su vivienda. Los peritos del Instituto de Medicina Legal y del Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent han expuesto este miércoles durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial sus informes sobre la imputabilidad del acusado y que arrojan conclusiones contradictorias entre sí. Tres informes redactados en tres momentos diferentes de la instrucción judicial, y cada parte se aferra al que mejor apoya sus tesis. El acusado siempre ha admitido los hechos, pero alega que sufre un trastorno de personalidad y esquizofrenia y que el crimen se cometió mientras sufría un brote. De cuál valore más el jurado dependerá si el procesado cumple la pena en una cárcel convencional, en un centro psiquiátrico o si se le tiene que aplicar alguna atenuante por su enfermedad.

Las partes han presentado en la sesión del juicio sus conclusiones finales, en las que han mantenido sus peticiones iniciales. La Fiscalía reclama 12 años de prisión por asesinato con alevosía; la acusación particular, 21 años por el mismo delito, pero añaden la agravante de ensañamiento; mientras que la defensa plantea que el acusado es inimputable y debe ser internado en un centro especializado para recibir tratamiento como medida de seguridad.

Primera alternativa: Sin incidencia

Para el forense que le reconoció el día en el que el acusado fue detenido, las enfermedades mentales que tiene diagnosticadas no tuvieron incidencia alguna en el crimen. “Conserva la memoria de lo ocurrido y justifica los hechos, mientras que asegura que ni toma drogas, ni ha sufrido delirios”, ha explicado el forense. Según la versión que el acusado le contó a este perito, el día del crimen tuvo una discusión con la víctima.

“Ella se había enterado de que la casa donde había alquilado una habitación no era propiedad del acusado, sino que era de su padre, y le empezó a insultar en la calle llamándole ladrón y para decirle que no le iba a pagar”, relató. Según esa versión, el acusado dijo que se le cruzaron los cables y esperó a que ella subiera a casa para acuchillarla por la espalda en el pasillo. Este es el informe que respalda la acusación particular, que ejerce el hijo de la mujer asesinada a través del abogado Leonardo Vargas del despacho Legal Law.

Segunda alternativa: Afectación parcial

Frente a este dictamen, los otros forenses psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Alicante, que reconocieron al acusado cuando ya llevaba unas semanas en prisión, matizan el informe de su compañero y consideran que el procesado es semiimputable. Para estos especialistas, la reacción del acusado está más relacionada con el trastorno por falta de control de impulsos que con un brote esquizofrénico. “Si se tratara de un brote, la habría acuchillado en plena calle”, aseguró este perito, para quien el acusado no es una persona sana, pero tampoco alguien que sufriera un delirio o un brote psicótico. “El acusado conoce los síntomas de su enfermedad y trata de tergiversar su relato para intentar obtener una mejor situación penitenciaria”, señaló.

Por eso, en esa entrevista que tuvo con ellos, cambió de versión y aseguró que sí que escuchaba voces y que es adicto a las drogas. Sin embargo, el perito destacó el hecho de que no había constancia de que el acusado sufriera el síndrome de abstinencia cuando entró en prisión. Este es el informe que más valora la Fiscalía y por lo que pide una atenuante por enfermedad mental en su condena.

Tercera alternativa: inimputable

Frente a estos dos dictámenes, se añade un tercero, el de la psiquiatra que atendió al acusado en el Psiquiátrico de Fontcalent, para quien el crimen sí que fue objeto de un delirio por la esquizofrenia. “El acusado sufre un delirio con su padre, porque es la persona que siempre le ha controlado el dinero y los gastos. Cuando tuvo la discusión con su inquilina, amplió ese delirio hacia ella”, aseguró. La psiquiatra descartó que el acusado tratara de aparentar una vida normal tras el cadáver, “porque nadie se hubiera quedado a vivir un mes con un cadáver”, situación que vinculó con la enfermedad de esquizofrenia del acusado. Para ella, el acusado tendría que estar en un Psiquiátrico Penitenciario para garantizar que recibe el tratamiento que precisa y tenerlo controlado.

La defensa, el abogado Eduardo Gómez Cañizares, se ha posicionado con este informe. El letrado subrayó en su informe final que plantear que el acusado es inimputable no supone pedir que vuelva a su casa como si nada, sino que se derive a un centro adecuado para tratar su enfermedad.

El jurado comenzará este jueves la deliberación del veredicto.