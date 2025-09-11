Cae en Alicante y Murcia la banda del hilo de pegamento por asaltos una decena de viviendas

La Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un nuevo golpe contra la criminalidad itinerante especializada en robos con fuerza en viviendas. En una operación conjunta, ambos cuerpos han detenido a tres varones, de entre 36 y 41 años, que presuntamente formaban parte de un grupo organizado que se desplazaba por distintas provincias para cometer asaltos en domicilios previamente seleccionados. Su última actividad se había detectado en Córdoba, Alicante y Murcia, donde finalmente fueron arrestados. Un hilo de pegamento en la puerta les permitía saber si había alguien en la casa o no, para entrar a robar.

La investigación arrancó en Alicante, cuando el Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial detectó varios robos con un patrón muy similar. El modus operandi se basaba en una técnica discreta, pero efectiva: a altas horas de la madrugada, los delincuentes recorrían urbanizaciones y zonas residenciales para marcar con un fino hilo de pegamento las puertas de acceso a las viviendas que parecían vacías. Ese pequeño sello, colocado en la parte superior o inferior del marco, apenas era perceptible para los moradores, pero funcionaba como indicador para los ladrones. Si días después la marca permanecía intacta, era la señal inequívoca de que la casa seguía deshabitada y, por tanto, podía ser asaltada con menos riesgo.

La colaboración con la Comisaría de Córdoba resultó clave. Los investigadores supieron que tres sospechosos con antecedentes policiales habían viajado desde aquella provincia hasta Alicante, donde se hospedaban en hoteles y pisos de alquiler. Para sus desplazamientos utilizaban tanto taxis como vehículos de alquiler, con el objetivo de dificultar su seguimiento. Los agentes constataron además que habían adquirido herramientas y utensilios propios de los robos con fuerza, y que mantenían contactos con entornos delictivos relacionados con la compra y reventa de objetos robados.

La estancia en Alicante coincidió con varios viajes nocturnos a Murcia. Allí se desplazaban hasta localidades como Alcantarilla, Lorca, Cehegín y Caravaca de la Cruz, siempre de madrugada y adoptando medidas de autoprotección para evitar ser detectados. La investigación reveló que los tres llegaron a alojarse en una vivienda de alquiler en Cehegín, desde donde planificaban con mayor frecuencia sus salidas hacia Caravaca, localidad en la que se produjeron varios robos denunciados por los vecinos.

En paralelo, la Guardia Civil ya había abierto diligencias en la comarca murciana del Noroeste, tras recibir numerosos avisos de vecinos que habían encontrado marcas sospechosas en las puertas de sus domicilios. A ello se sumaron varias denuncias por robos consumados en viviendas de Cehegín, Lorca y Caravaca. Los indicios recogidos apuntaban a delincuentes especializados y con una clara estrategia de organización previa para seleccionar los inmuebles y comprobar con certeza la ausencia de sus moradores.

Coordinación de investigaciones

Ante la evidencia de que ambos cuerpos policiales investigaban a los mismos sospechosos, se estableció una estrecha colaboración que permitió coordinar todos los datos disponibles: identidades, movimientos, vehículos utilizados, domicilios temporales y, sobre todo, el modus operandi coincidente en todos los asaltos.

El operativo conjunto culminó en Cehegín, donde los tres varones fueron localizados y detenidos. En el momento del arresto portaban varias mochilas en las que guardaban los efectos necesarios para cometer los robos: pegamento para marcar las viviendas, ganzúas para manipular bombines, varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, además de casi 1.500 euros en metálico. Los investigadores consideran que estaban listos para actuar de nuevo cuando fueron sorprendidos.

La operación ha permitido esclarecer más de una decena de robos cometidos en las demarcaciones tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. “El resultado supone un importante golpe contra el crimen organizado itinerante, evitando nuevos hechos delictivos y devolviendo la tranquilidad a los vecinos”, destacan fuentes policiales.

Tras ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Caravaca de la Cruz, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional. Uno de ellos tenía además en vigor una prohibición de entrada en territorio nacional, circunstancia que también ha sido comunicada al juzgado.

Las fuerzas de seguridad subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos. Recuerdan que en periodos vacacionales es esencial adoptar medidas de autoprotección: no dejar señales visibles de ausencia prolongada, revisar el cierre de puertas y ventanas, evitar difundir viajes en redes sociales y confiar a vecinos de confianza la recogida del correo o la simulación de presencia en el domicilio. También se recomienda alertar de inmediato al 091 o al 062 en caso de detectar marcas extrañas en las puertas o la presencia de desconocidos merodeando sin motivo.

La investigación sigue abierta para determinar si los detenidos están implicados en otros robos cometidos en diferentes puntos del país. Mientras, la coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido neutralizar a un grupo itinerante que había convertido los desplazamientos por distintas provincias en su manera de operar y que ahora queda a disposición judicial.