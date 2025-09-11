Desarticulan en la provincia de Alicante una red de blanqueo vinculada al tráfico de marihuana

La provincia de Alicante ha sido escenario de un gran operativo contra las redes de blanqueo de capitales que giran en torno a los grupos dedicados al tráfico de marihuana y que investiga la Audiencia Nacional. Según ha confirmado este diario en fuentes judiciales, hay un total de nueve detenidos que pasarán en las próximas horas a disposición judicial. La operación ha corrido a cargo del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Levante de la Policía Nacional que estuvo realizando registros simultáneos durante la jornada del miércoles en la provincia. Se han efectuado al menos tres registros en las localidades de El Campello, Crevillent y en la partida rural alicantina de El Bacarot. Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que este podría levantarse a lo largo de las próximas horas.

En el caso del registro llevado a cabo en El Campello, levantó una gran alarma en el municipio, ya que tuvo lugar a escasos metros del paseo marítimo de la localidad. Los agentes se presentaron en torno a las seis de la madrugada fuertemente armados y encapuchados en el domicilio de los sospechosos, lo que generó cierto desconcierto entre el vecindario. Se da la circunstancia de que el registro se prolongó durante varias horas y que los efectivos policiales permanecieron en el citado domicilio hasta el mediodía de este miércoles. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en esta vivienda tan solo se encontraron pequeñas cantidades de cogollos de marihuana, pero en cambio sí que se localizó una abundante documentación que podría servir para vincular a los investigados con las operaciones de blanqueo de capitales que están bajo sospecha.

Este de Europa

En dicha vivienda fue detenida una pareja procedente del Este de Europa y que, según algunos de los vecinos, parecían tener un alto nivel adquisitivo. Esas mismas fuentes precisaron que en el momento de la operación los sospechosos estaban llegando de un desplazamiento mientras que los efectivos policiales les estaban esperando en las inmediaciones de la vivienda ubicada en la calle San Pedro de la localidad. La pareja salió esposada de la vivienda, mientras que dos niños menores de edad que vivían con ellos fueron trasladados a dependencias policiales probablemente porque no había personas mayores de edad para estar a su cargo mientras sus padres estaban detenidos.

Fuentes policiales señalaron que grupos organizados del este de Europa suelen utilizar la provincia para cultivos de marihuana, a la que dan salida en sus países de origen, que no tienen un clima adecuado para poder cultivarla.

Las fuentes consultadas por este periódico señalaron que la investigación del Greco se centra en una red de tráfico de marihuana a gran escala que operaba en la provincia de Alicante. Sin embargo, los investigadores no iban a la búsqueda de grandes alijos o de plantaciones ocultas como suele ser habitual en este tipo de operativos, sino que se han centrado en tratar de desbaratar los mecanismos para el blanqueo de las ganancias obtenidas con la venta de esta sustancias. Los registros han estado más orientados a la búsqueda de documentación que de grandes alijos. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que con toda probabilidad los arrestados podrían pasar a disposición judicial este viernes, aunque había dudas sobre si iban a pasar a disposición de la Audiencia Nacional o, por el contrario, la causa se iba a quedar en los juzgados de Alicante.