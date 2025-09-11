La Guardia Civil detuvo en Alicante a 88 conductores por delitos contra la seguridad vial durante agosto

La Guardia Civil de Tráfico ha puesto a disposición judicial durante el pasado mes de agosto a 88 conductores en la provincia de Alicante como presuntos autores de distintos delitos contra la seguridad vial. Los datos se enmarcan en el balance mensual de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, que en total actuó contra 266 personas entre las tres provincias.

En Alicante, la mayor parte de los casos se concentraron en conductores que circulaban sin permiso o licencia (35) y en los que lo hacían bajo los efectos del alcohol (50). Además, se registró un caso por exceso de velocidad, otro por abandono del lugar del accidente y un tercero por conducción temeraria.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, los agentes pusieron a disposición judicial a 101 conductores sin permiso o licencia, de los cuales 45 habían perdido todos los puntos, 10 estaban privados cautelarmente del permiso por decisión judicial, 2 lo tenían retirado de forma definitiva y 44 nunca lo habían obtenido. También fueron denunciados 151 conductores por dar positivo en alcohol, 7 por conducción temeraria, 3 por exceso de velocidad, 3 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducir con drogas en el organismo.

Otras provincias

Por provincias, en Valencia se actuó contra 140 conductores y en Castellón contra 38, siendo Alicante la segunda con mayor número de infracciones detectadas en agosto.

La Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como circular sin el permiso correspondiente, no solo suponen delitos contra la seguridad vial con consecuencias penales, sino que además ponen en grave riesgo la vida del propio conductor, de sus acompañantes y del resto de usuarios de la carretera.